Le Venezuela reprend ses exportations de pétrole brut dilué après une pause de 15 mois -document

(Ajoute des détails au paragraphe 1, le contexte à partir du paragraphe 3) par Marianna Parraga

Le Venezuela a repris ce mois-ci les exportations d'une qualité de brut clé qui n'avait pas été expédiée depuis fin 2024, le pétrole brut dilué (DCO), avec l'entreprise américaine Chevron CVX.N envoyant une cargaison de 500 000 barils vers la côte américaine du Golfe du Mexique, selon un document de l'entreprise énergétique publique PDVSA vu vendredi.

Cette qualité, produite à partir d'un mélange de brut extra-lourd provenant de la principale région pétrolière du pays membre de l'OPEP, la ceinture de l'Orénoque , et de naphta lourd importé, est appréciée par les raffineurs de pays tels que les États-Unis et l'Inde.

Si les exportations se maintiennent dans les mois à venir, elles pourraient contribuer à écouler des millions de barils de stocks. À la fin du mois de février, les stocks de DCO s'élevaient à 4,8 millions de barils, soit l'accumulation la plus importante d'une qualité lourde dans l'Orénoque, selon le document.

PDVSA n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Chevron a refusé de commenter les questions commerciales.

Suite aux licences américaines accordées en janvier après l'arrestation du président Nicolas Maduro par les États-Unis, les sociétés commerciales Vitol et Trafigura ont exporté quelque 27 millions de barils de pétrole vénézuélien jusqu'en février. Toutefois, la part du lion des expéditions a été constituée par la qualité la plus populaire du pays, le brut lourd Merey.

Chevron, pour sa part, s'est concentré sur les exportations de brut Hamaca amélioré et de brut lourd Boscan sous sa licence américaine, les deux qualités qu'il produit le plus, selon les données de suivi des navires.

Les autres qualités provenant de l'Orénoque et d'ailleurs sont restées principalement stockées, ce qui a maintenu les stocks globaux du pays à un niveau élevé et le nombre d'acheteurs potentiels à un niveau limité.