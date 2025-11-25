Le Venezuela ordonne aux compagnies aériennes internationales de reprendre leurs vols, selon l'IATA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte de la déclaration de l'IATA)

L'institut vénézuélien de l'aviation a déclaré lundi aux compagnies aériennes internationales qu'elles devaient reprendre leurs vols vers le pays dans les 48 heures, sous peine de perdre leur autorisation de vol, a déclaré l'Association internationale du transport aérien (IATA).

Plusieurs compagnies aériennes internationales ont annulé leurs vols au départ du Venezuela ces derniers jours après que l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis a mis en garde les principales compagnies aériennes contre une "situation potentiellement dangereuse" lors du survol du pays.

L'IATA, qui représente environ 350 compagnies aériennes, a critiqué la décision des autorités vénézuéliennes, avertissant qu'elle "réduira encore la connectivité du pays, qui est déjà l'un des moins bien desservis de la région."

Le ministère de l'information du Venezuela n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Reuters n'a pas été en mesure de contacter l'institut national de l'aviation pour un commentaire.

Plus tôt dans la journée de lundi, la compagnie espagnole Air Europa a déclaré qu'elle suspendait ses cinq vols hebdomadaires entre Madrid et Caracas "jusqu'à ce que les conditions permettent" leur reprise. La compagnie aérienne Plus Ultra a également suspendu la même liaison, ont rapporté les médias espagnols.

Au cours du week-end, la compagnie espagnole Iberia ICAG.L a déclaré qu'elle suspendait également ses vols vénézuéliens, rejoignant ainsi d'autres compagnies aériennes telles que la brésilienne Gol GOLL54.SA , la colombienne Avianca et la portugaise TAP Air Portugal. Un porte-parole d'Iberia a déclaré lundi que la suspension durerait au moins jusqu'au 1er décembre, tandis que Gol a indiqué que ses vols de mardi et mercredi à destination de Caracas étaient annulés. Turkish Airlines THYAO.IS a annulé ses vols jusqu'à vendredi. Vendredidernier, la FAA américaine a mis en garde contre "l'aggravation de la situation en matière de sécurité et l'intensification de l'activité militaire au Venezuela ou dans les environs" et a déclaré que les menaces pouvaient présenter des risques pour les aéronefs à toutes les altitudes.

Au cours des derniers mois, les États-Unis ont procédé à un renforcement militaire massif dans la région, avec notamment le plus grand porte-avions de la marine américaine, au moins huit autres navires de guerre et des avions F-35.