Le Venezuela fait avancer ses accords avec Shell, notamment concernant le gisement de gaz de Loran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute du contexte et des détails à partir du paragraphe 2) par Deisy Buitrago

Le Venezuela a signé jeudi cinq accords avec le géant pétrolier britannique Shell SHEL.L afin de faire avancer des projets pétroliers et gaziers, notamment la participation de la société au très convoité gisement de gaz offshore de Loran, d'une capacité de 7 000 milliards de pieds cubes, a déclaré le gouvernement.

Le pays avait signé des accords préliminaires pour certains de ces projets plus tôt cette année avec Shell, l'une des rares entreprises étrangères à avoir tiré rapidement parti des nouvelles opportunités d'investissement énergétique au Venezuela après la capture du président Nicolas Maduro par les États-Unis.

Cette fois-ci, les parties ont obtenu la participation de Shell à Loran, un gisement qui s'étend dans les eaux de Trinité-et-Tobago. Elles ont également conclu un accord technique donnant le feu vert à l'approvisionnement et à l'augmentation de la production sur les champs pétroliers de Monagas Nord, ainsi qu'un pacte distinct visant à acheter des équipements et des pièces pour réduire le torchage de gaz.

La société britannique BP BP.L devrait également participer au gisement de gaz de Loran et au projet gazier offshore voisin de Cocuina-Manakin, selon des accords distincts signés en avril avec le gouvernement vénézuélien.