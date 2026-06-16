Le Venezuela et GE Vernova signent un accord de coopération

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du nom de l'entreprise: il s'agit de GE Vernova et non de General Electric, dans l'identifiant de l'article, le titre et le paragraphe 1)
Le gouvernement vénézuélien et la société d'électricité GE Vernova GEV.N ont signé un accord de coopération, a indiqué lundi la télévision d'État.
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