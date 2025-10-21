Le Venezuela demande à un tribunal américain de rejeter l'offre d'une filiale d'Elliott pour la société mère de Citgo

Le Venezuela et Gold Reserve affirment que le risque lié à la réclamation des détenteurs d'obligations ne vaut pas 2 milliards de dollars

Un juge du Delaware devrait choisir un gagnant après une audience au tribunal

Les motions relatives au conflit d'intérêts présumé restent en suspens

par Marianna Parraga

Les avocats représentant le raffineur américain Citgo Petroleum et son propriétaire, le Venezuela, ont demandé mardi au tribunal de rejeter l'offre d'une filiale d'Elliott Investment Management en raison de son "faible prix", inférieur à une offre concurrente soumise au tribunal, et ont déclaré que le processus de vente était « défectueux ».

Un tribunal du Delaware tente de mener à bien la vente aux enchères de PDV Holding, société mère de Citgo Petroleum, détenue par le Venezuela, afin d'indemniser jusqu'à 15 créanciers pour des défauts de paiement et des expropriations d'actifs dans ce pays d'Amérique du Sud.

Une offre de 5,9 milliards de dollars d'Amber Energy, filiale d'Elliott, a été recommandée en août par un agent chargé de superviser la vente aux enchères ordonnée par le tribunal, en remplacement de sa précédente recommandation d'une offre de 7,4 milliards de dollars d'une filiale de Gold Reserve

GRZ.V . L'offre d'Amber comprend un pacte distinct prévoyant le versement de 2,1 milliards de dollars aux détenteurs d'une obligation vénézuélienne en défaut de paiement.

Le juge du Delaware Leonard Stark devrait déterminer le gagnant final après une audience au tribunal cette semaine pour discuter des offres et des motions déposées par le Venezuela et Gold Reserve pour disqualifier le juge, l'officier de justice évaluant les offres et deux sociétés de conseil, en raison d'un conflit d'intérêts présumé .

L'offre d'Amber « est si basse... qu'elle choque la conscience de ce tribunal et ne peut être confirmée », a déclaré Nathan Eimer, avocat de Citgo et PDV Holding, au cours de l'audience.

Gold Reserve a également demandé au tribunal de rejeter l'offre d'Amber et d'approuver l'offre soumise par sa filiale, qui, après avoir été portée à 7,9 milliards de dollars en août, est supérieure d'environ 2 milliards de dollars, mais n'inclut pas d'accord pour payer les détenteurs d'obligations du Venezuela.

L'offre de Gold Reserve prévoit de répartir le produit des enchères entre un plus grand nombre de créanciers au Delaware, au lieu de régler la réclamation des détenteurs d'obligations, laquelle est en attente d'une résolution finale sur la validité des titres dans une affaire distincte à New York.

« Ce serait une injustice fondamentale si une part substantielle de la valeur était détournée des créanciers judiciaires attachés ici vers les détenteurs d'obligations 2020 sur la base d'une sûreté, un instrument de nantissement qui pourrait être considéré comme invalide », a déclaré Matthew Kirtland, avocat de Gold Reserve.

Depuis que les États-Unis ont imposé des sanctions au Venezuela et à l'administration du président Nicolas Maduro en 2019, Citgo a rompu ses liens avec sa société mère ultime, la compagnie pétrolière PDVSA basée à Caracas, et est désormais contrôlée par des conseils d'administration nommés par un congrès dirigé par l'opposition.

Le gouvernement de Maduro et l'opposition politique dirigée par Maria Corina Machado rejettent tous deux la vente aux enchères organisée par le tribunal. Le département du Trésor américain, qui a protégé Citgo de ses créanciers ces dernières années, doit approuver le gagnant de la vente aux enchères.