Premier déplacement à l'étranger de Laurent Nuñez pour parler immigration et narcotrafic

Le ministre français de l'Intérieur Laurent Nunez en déplacement à Espagne, le 24 ctobre 2025 à Madrid ( AFP / OSCAR DEL POZO )

La lutte contre l'immigration illégale, l'une des priorités du nouveau ministre de l'Intérieur, et le crime organisé étaient principalement au cœur du premier déplacement à l'étranger de Laurent Nuñez qui a rencontré son homologue espagnol vendredi à Madrid.

Lors de cette visite, Laurent Nuñez et Fernando Grande-Marlaska ont balayé les sujets d'intérêts européens communs comme la politique migratoire, la coopération policière dans la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, ainsi que la protection civile.

La lutte contre l'immigration illégale, "l'une des priorités les plus fortes que s'est donnée Laurent Nuñez", rappelle son entourage, a occupé une part importante des discussions, selon des participants. Depuis sa nomination le 12 octobre place Beauvau, le ministre a prévu de consulter ses homologues européens dans la perspective du pacte asile migration, que la France doit transposer d'ici à juin 2026.

"J'essaie de voir où en sont les positions des uns et des autres pour qu'on ait au niveau européen une règlementation qui soit la plus protectrice possible, en termes de contrôles des frontières extérieures et de possibilité de reconduire dans leur pays des étrangers en situation illégale", développe auprès de l'AFP le ministre français, qui a également échangé jeudi soir avec le ministre de l'Intérieur allemand Alexander Dobrindt.

Le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska (g), et son homologue français, Laurent Nuñez, avant une rencontre au ministère de l'Intérieur à Madrid, le 24 octobre 2025 ( AFP / OSCAR DEL POZO )

"L'Espagne est un pays d'entrée d'immigration illégale, c'était important de faire un point et de constater avec satisfaction que les entrées ont diminué de 40% sur leur territoire depuis le début de l'année", souligne M. Nuñez.

Sur le pacte asile migration, la France et l'Espagne, deux pays "d'entrée et de rebond" des migrants, partagent "des points d'accord très forts", rappelle son entourage, l'Espagne coopérant avec des pays comme la Mauritanie et le Sénégal pour prévenir les départs.

Dans le même esprit, Fernando Grande-Marlaska s'est rendu en début de semaine en Algérie pour rediscuter de la coopération entre les deux pays.

A ce stade, aucun déplacement de Laurent Nuñez n'est prévu à Alger, a-t-il dit, regrettant l'arrêt du canal de coopération sécuritaire avec les autorités algériennes.

- "Coopération fluide" -

Pour son premier déplacement à l'étranger, le nouveau locataire de la place Beauvau a été chaleureusement accueilli par son homologue espagnol.

Le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska (g), et son homologue français, Laurent Nuñez (d), lors d'une réunion au ministère de l'Intérieur à Madrid, le 24 octobre 2025 ( AFP / OSCAR DEL POZO )

Les deux hommes se connaissent bien et conversent en espagnol: Fernando Grande-Marlaska occupe le ministère de l'Intérieur depuis 2018, Laurent Nuñez a, durant ces années, piloté la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), puis rejoint le ministère de l'Intérieur en tant que secrétaire d'État (2018 et 2020), avant la "task force" contre le terrorisme à l'Élysée (2020-2022).

"Nous avons des relations personnelles", souligne auprès de l'AFP Laurent Nuñez, et cette rencontre a permis de "réévoquer avec lui des sujets importants en matière de sécurité que l'on a gérés ensemble".

Ce déplacement a été l'occasion de rappeler que la coopération opérationnelle et judiciaire entre la France et l'Espagne est "excellente", "dense" et "fluide", selon des participants. Les deux pays collaborent régulièrement via des équipes communes d'enquête notamment dans la lutte contre la criminalité organisée et la France a installé en Espagne son service de sécurité intérieure le plus dense.

"On a convenu ensemble qu'il fallait encore faire plus dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, qui est une espèce d'hydre qui dépasse les frontières", relate M. Nuñez.

Les membres du service de sécurité intérieure sont des "pions avancés" dans cette lutte aux côtés des forces de sécurités espagnoles, ajoute-t-il.

L'Espagne reste un point d'entrée majeur des stupéfiants en Europe avec la résine de cannabis en provenance du Maroc et la cocaïne acheminée en cargo ou en voilier depuis l'Amérique du Sud.

La France est devenue ces dernières années l'un des territoires européens les plus touchés, dépassant des pays traditionnellement impactés comme la Belgique et les Pays-Bas, selon une note de l'Office antistupéfiants (Ofast) ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Pays voisin, la France est devenue ces dernières années l'un des territoires européens les plus touchés, dépassant des pays traditionnellement impactés comme la Belgique et les Pays-Bas, selon une note de l'Office antistupéfiants (Ofast) consultée par l'AFP. Le durcissement des contrôles dans les ports d'Anvers et Rotterdam peut expliquer une réorientation des trafics vers le sud de l'Europe, selon la même source.

Hors voie maritime, la frontière routière entre l'Espagne et la France est particulièrement exposée, des passeurs empruntant aussi la voie ferroviaire, moins contrôlée.