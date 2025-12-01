Le Venezuela conteste devant une cour d'appel l'ordonnance de vente de la société mère de Citgo émise par un juge américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de contexte, citation à partir du paragraphe 2) par Marianna Parraga

Les avocats représentant le Venezuela, ont interjeté appel devant la Cour d'appel des États-Unis pour le troisième circuit, contestant une ordonnance rendue la semaine dernière par un juge du Delaware qui a autorisé la vente des actions de PDV Holding, ont-ils déclaré à la Cour dans des documents déposés lundi.

Le juge du DelawareLeonard Stark a approuvé lasemaine dernière la vente de PDV Holding, société mère de Citgo, à une filiale du fonds spéculatif Elliott Investment Management, suite à la confirmation de l'offre de 5,9 milliards de dollars faite par la société lors d'une vente aux enchères organisée par le tribunal .

La transaction doit encore être approuvée par le département du Trésor américain, mais la filiale d'Elliott, Amber Energy, a déclaré qu'elle devrait être conclue l'année prochaine.

"Le processus de vente forcée a été marqué par des lacunes et des irrégularités, notamment un conflit d'intérêts impliquant des conseillers du tribunal", ont déclaré les parties vénézuéliennes dans un communiqué la semaine dernière. Amber et un officier de justice supervisant la vente aux enchères ont nié tout acte répréhensible.

Le Venezuela et son rival Gold Reserve GRZ.V avaient précédemment déposé des objections à l'offre d'Amber et des requêtes visant à disqualifier le juge et les conseillers choisis par le tribunal pour évaluer les offres, qui ont été rejetées par le juge Stark.

Le processus de vente vise à dédommager jusqu'à 15 créanciers pour des défauts de paiement et des expropriations d'actifs au Venezuela. Si la transaction est menée à bien, des entreprises telles que les mineurs Crystallex et Rusoro RMV.L et le producteur de pétrole ConocoPhillips COP.N devraient récupérer des milliards grâce au produit de la vente aux enchères.