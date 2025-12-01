Le Venezuela conteste devant une cour d'appel l'ordonnance d'un juge américain sur la vente de la société mère de Citgo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les avocats représentant le Venezuela et les sociétés mères du raffineur Citgo Petroleum ont interjeté appel devant la Cour d'appel des États-Unis pour le troisième circuit afin de contester une ordonnance rendue la semaine dernière par un juge du Delaware qui a autorisé la vente des actions de PDV Holding, ont-ils déclaré à la Cour dans des documents déposés lundi.