Le Venezuela conteste devant une cour d'appel l'ordonnance d'un juge américain sur la vente de la société mère de Citgo
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 15:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les avocats représentant le Venezuela et les sociétés mères du raffineur Citgo Petroleum ont interjeté appel devant la Cour d'appel des États-Unis pour le troisième circuit afin de contester une ordonnance rendue la semaine dernière par un juge du Delaware qui a autorisé la vente des actions de PDV Holding, ont-ils déclaré à la Cour dans des documents déposés lundi.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

