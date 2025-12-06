Echanges entre Ukrainiens et Américains en Floride, la Russie poursuit ses bombardements

Un complexe résidentiel endommagé par un bombardement russe à Kiev, le 3 décembre 2025 ( AFP / Genya SAVILOV )

Les négociateurs ukrainiens et américains, réunis en Floride, se sont entretenus samedi au téléphone avec Volodymyr Zelensky sur le plan de Washington visant à mettre fin à la guerre avec la Russie, qui a une nouvelle fois mené d'importantes frappes nocturnes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes.

Au troisième jour des discussions en Floride, le président ukrainien a indiqué avoir eu une conversation "substantielle et constructive" avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner et les représentants de Kiev, eux réunis près de Miami.

"Les questions clés qui pourraient garantir la fin de l'effusion de sang" et "le risque que la Russie ne tienne pas ses promesses" ont été abordés, a-t-il assuré sur les réseaux sociaux.

Le chef d'Etat ukrainien a ajouté avoir "convenu de prochaines étapes" et du "format des discussions" avec les Etats-Unis, sans dire si les échanges en Floride étaient achevés ou non.

Tandis que, dans la nuit, 653 drones et 51 missiles russes ont visé l'Ukraine, selon son armée, des discussions diplomatiques se poursuivent sur plusieurs fronts pour tenter de mettre fin à la guerre déclenchée par l'invasion russe en février 2022.

Ukrainiens et Américains se sont accordés vendredi pour affirmer que "tout progrès réel vers un accord dépendait de la volonté de la Russie de s'engager sérieusement en faveur d'une paix durable", a affirmé la diplomatie américaine.

Washington a ajouté que les participants s'étaient "mis d'accord sur le cadre des arrangements de sécurité (..) et des capacités de dissuasion nécessaires pour maintenir une paix durable" après un cessez-le-feu.

- Réunion lundi à Londres -

Loin de Miami, plusieurs dirigeants européens, grands absents de ces négociations auxquelles ils n'ont pas été conviés, se réuniront lundi à Londres.

Le président français Emmanuel Macron a annoncé sur X qu'il y rencontrerait son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz pour faire le point sur "les négociations en cours dans le cadre de la médiation américaine".

Depuis la présentation du plan américain il y a bientôt trois semaines, l'Union européenne tente de peser sur un texte dont la première version avait été perçue comme très favorables aux intérêts russes et négocié par un homme, Steve Witkoff, critiqué pour sa proximité avec Moscou.

"Imposer des restrictions et des contraintes à l'Ukraine ne nous apportera pas une paix durable", a répété samedi la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas.

Peu de détails ont filtré sur la teneur du plan américain amendé depuis sa première version. Après la visite des envoyés américains à Moscou mardi, le Kremlin a déclaré que des progrès avaient été réalisés mais qu'il restait "beaucoup de travail."

Volodymyr Zelensky a dit samedi attendre le retour des deux négociateurs ukrainiens, Roustem Oumerov, et le chef d'état-major des forces armées, Andriï Gnatov, "avec un rapport détaillé" des pourparlers de Floride.

- Chauffage et eau coupés -

Ces discussions diplomatiques interviennent au moment où des nouvelles frappes russes massives contre des infrastructures ukrainiennes ont privé samedi de chauffage et d'eau des milliers de foyers à travers le pays.

"Les principales cibles de ces frappes ont, une fois de plus, été des installations énergétiques. L'objectif de la Russie est d'infliger des souffrances à des millions d'Ukrainiens", a réagi Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux.

Trois blessés ont été rapportés par le gouverneur dans la région de Kiev, et d'autres drones et missiles ont pris pour cible des sites énergétiques dans les régions de Tcherniguiv (nord), Zaporijjia (sud), Lviv (ouest) et Dnipropetrovsk (centre-est), ont affirmé des responsables ukrainiens.

"Dans la région d'Odessa (sud-ouest), 9.500 abonnés sont toujours privés de chauffage et 34.000 d'eau courante en raison des dégâts", a précisé le vice-Premier ministre chargé de la Reconstruction, Oleksiï Kouleba.

De son côté, le ministère russe de la Défense a indiqué que 116 drones ukrainiens avaient été interceptés au-dessus de la Russie dans la nuit.