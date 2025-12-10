Le VCI allemand prévoit une "voie difficile" et une stagnation de l'industrie chimique en 2026

Le lobby allemand des produits chimiques VCI s'attend à ce que les commandes et les ventes de l'industrie stagnent en 2026, en raison de coûts de production non compétitifs, d'une grande incertitude réglementaire et de la lenteur du processus d'approbation.

L'association, qui représente environ 1 900 entreprises, a déclaré que les revenus de l'industrie chimique et pharmaceutique ont chuté de 1 % pour atteindre 220 milliards d'euros (256,26 milliards de dollars) en 2025.

Le secteur chimique allemand, troisième industrie du pays employant environ un demi-million de personnes, est confronté à une pression croissante due aux coûts de production élevés, aux lourdeurs bureaucratiques et à la stagnation de l'économie, le tout aggravé par les droits de douane américains sur les produits importés.

"L'industrie envoie un S.O.S. et 2025 a été une fois de plus très difficile pour notre secteur, et les perspectives ne s'améliorent pas", a déclaré Markus Steilemann, président du VCI et directeur général de Covestro 1COV.DE , dans un communiqué.

La crise du secteur se reflète également dans les chiffres de l'emploi, avec une diminution de 0,5 %, soit 2 400 personnes de moins travaillant dans l'industrie chimique et pharmaceutique cette année, selon le communiqué.

"Nous ne pouvons plus nous permettre l'affrontement, nous devons faire face à des vérités dérangeantes et regarder vers l'avenir. Transformer notre économie pour qu'elle soit compétitive et prospère à l'avenir exigera beaucoup de nous. Ce sera un chemin difficile, mais nous devons l'emprunter, avec les efforts combinés de la politique, des entreprises et de la société", a déclaré M. Steilemann.

Il a ajouté que la cherté de l'euro, les surcapacités chinoises, les droits de douane élevés imposés par les États-Unis et l'incertitude économique pèsent également sur les entreprises.

(1 dollar = 0,8585 euro)