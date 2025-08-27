Le vaisseau Starship de SpaceX passe l'ornière du développement et déploie ses premiers satellites fictifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le dixième vol de Starship met fin à une série d'échecs lors des essais

Les premiers satellites Starlink fictifs sont déployés à partir du distributeur "Pez" de Starship

Une rentrée atmosphérique brûlante permet de tester de nouvelles tuiles de bouclier thermique

Il reste du travail avant que Starship n'envoie des équipages de la NASA sur la Lune

(Ajout du commentaire de Musk au paragraphe 7, du commentaire du chef de la NASA au paragraphe 11 et du contexte) par Joey Roulette

La fusée Starship de SpaceX a déployé mardi son premier lot de satellites fictifs Starlink dans l'espace et a testé de nouvelles tuiles de bouclier thermique lors de sa plongée dans l'atmosphère terrestre, franchissant ainsi des étapes de développement qui avaient été retardées par une série d'échecs lors de tests précédents.

Pour son dixième vol d'essai, le gigantesque système Starship de 403 pieds de haut (123 m) a décollé vers 19h30 EDT (2330 GMT) des installations de la base Starbase de SpaceX dans le sud du Texas.

Après une trentaine de minutes de vol, le système de déploiement de satellites Starship, semblable à un "Pez", a distribué pour la première fois huit satellites Starlink factices, une démonstration clé pour une fusée qui représente l'avenir de l'activité de lancement dominante de SpaceX.

Le succès de la fusée est loin d'être acquis. La NASA a choisi Starship pour envoyer ses premiers astronautes sur la surface de la Lune depuis le programme Apollo. Pour Musk, la fusée Starship, conçue pour être entièrement réutilisable, est essentielle à la réalisation de son objectif: transporter régulièrement des humains vers Mars.

La rentrée supersonique très chaude de Starship dans l'atmosphère terrestre au-dessus de l'océan Indien, environ une heure après le début de la mission, a mis à l'épreuve diverses tuiles hexagonales de protection thermique, alors que la société spatiale du milliardaire Elon Musk 'efforce de créer un bouclier extérieur qui ne nécessite que peu ou pas de remise en état après chaque utilisation.

Les engins spatiaux qui reviennent sur Terre ont toujours eu besoin de nouveaux boucliers thermiques ou de réparations après chaque mission, en raison de l'érosion brutale et destructrice provoquée par le frottement atmosphérique à grande vitesse. Les tuiles du bouclier thermique de la navette spatiale de la NASA, qui a été mise hors service, ont pu être utilisées pendant des dizaines de missions, mais certaines ont dû être remplacées.

"Il reste des milliers de défis techniques à relever, tant pour le vaisseau que pour le propulseur, mais le plus important est peut-être le bouclier thermique orbital réutilisable", a déclaré M. Musk lundi lors d'une retransmission en direct de SpaceX.

La mission s'est achevée par un atterrissage vertical régulier, guidé par les moteurs, sur la surface de l'océan à l'ouest de l'Australie.

Le vaisseau de 171 pieds de haut a ensuite basculé avant d'exploser en une boule de feu géante, une fin attendue probablement déclenchée par son système d'interruption de vol.

Ce vol d'essai a permis à SpaceX de progresser dans sa campagne de développement des essais jusqu'à l'échec, après trois échecs survenus bien plus tôt en vol et sur un banc d'essai au Texas.

Sean Duffy, administrateur par intérim de la NASA, a félicité SpaceX pour le X et a déclaré: "Le succès du vol 10 ouvre la voie au système d'atterrissage humain Starship qui ramènera les astronautes américains sur la Lune à bord d'Artemis III"

Artemis 3, le premier alunissage en équipage dans le cadre du programme Artemis de la NASA qui utilisera Starship, est prévu pour 2027, mais les analystes de l'espace s'attendent à ce que cette date soit repoussée.

La fusée de nouvelle génération de SpaceX a encore une longue liste de choses à faire avant de pouvoir emmener des humains dans l'espace lointain, notamment des démonstrations inédites de ravitaillement en carburant dans l'espace et un atterrissage en toute sécurité sur le terrain accidenté de la Lune.

SpaceX, dont Musk prévoit qu'elle enregistrera un chiffre d'affaires d'environ 15,5 milliards de dollars cette année, a rapidement produit de nouveaux prototypes de vaisseaux à la base Starbase, un complexe industriel de fusées tentaculaire et en pleine expansion. La zone a été érigée en municipalité en mai par les électeurs locaux, dont beaucoup sont des travailleurs de SpaceX.

L'activité Internet par satellite Starlink de SpaceX, qui constitue une source importante de revenus pour l'entreprise, est liée au succès de Starship. Musk souhaite utiliser Starship pour lancer dans l'espace des lots plus importants de satellites Starlink, qui ont jusqu'à présent été déployés par la fusée Falcon 9 de SpaceX.

Lors du vol de mardi, le propulseur Super Heavy de Starship, haut de 232 pieds, qui revient normalement se poser dans les bras de capture géants de sa tour de lancement, en forme de baguettes, a plutôt visé les eaux du golfe du Mexique après avoir envoyé Starship dans l'espace. L'atterrissage sur l'eau avait pour but de démontrer une autre configuration du moteur d'atterrissage.