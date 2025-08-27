Le vaisseau Starship de SpaceX déploie les premiers satellites Starlink fictifs lors de son 10e vol d'essai

(Ajoute des mises à jour de la mission d'essai en cours) par Joey Roulette

SpaceX, la société d'Elon Musk, a lancé mardi sa fusée géante Starship pour un dixième vol d'essai visant à surmonter les échecs de développement et à franchir des étapes techniques longtemps recherchées, essentielles à la conception réutilisable de la fusée martienne.

L'imposant système Starship de 403 pieds de haut (123 m) a décollé vers 19h30 EST (2330 GMT) des installations Starbase de SpaceX dans le sud du Texas pour une mission visant à tester les nouvelles tuiles du bouclier thermique du vaisseau et ses capacités de déploiement de satellites, parmi des centaines d'autres améliorations par rapport aux itérations précédentes.

La partie supérieure de la fusée s'est séparée comme prévu de son booster Super Heavy, le premier étage de 232 pieds de haut qui revient normalement se poser dans les bras de réception géants de sa tour de lancement mais qui, mardi, a visé les eaux du golfe du Mexique pour faire la démonstration d'une autre configuration du moteur d'atterrissage.

Pendant ce temps, Starship a atteint l'espace sur une trajectoire en direction de l'océan Indien, où elle s'apprête à retomber après avoir enduré une chaleur intense lors de sa rentrée atmosphérique - une phase cruciale de l'essai qui a déchiqueté la fusée lors des vols précédents.

Peu après avoir atteint l'espace, le système de déploiement de satellites de Starship, qui ressemble à un "Pez", a distribué pour la première fois des satellites Starlink fictifs, une étape que SpaceX a annulée ou n'a pas réussi à atteindre lors des essais précédents.