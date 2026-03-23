Le vaccin Pfizer-Valneva contre la maladie de Lyme montre une efficacité de plus de 70 % dans un essai de phase avancée

Vaccins Valneva (crédit : Valneva)

Le fabricant américain de médicaments Pfizer PFE.N et la société française Valneva VLS.PA ont déclaré lundi que leur vaccin expérimental contre la maladie de Lyme avait montré une efficacité de plus de 70 % lors d'un essai de phase avancée.

Pfizer a déclaré qu'il avait prévu de demander l'autorisation de mise sur le marché américain pour le vaccin appelé PF-07307405.

Il n'existe actuellement aucun vaccin homologué pour prévenir la maladie de Lyme - transmise par les piqûres de tiques à pattes noires infectées - depuis que GSK GSK.L a abandonné son vaccin Lymerix en 2002, invoquant une demande insuffisante de la part des consommateurs.

Bien que le vaccin de Pfizer-Valneva ait montré une efficacité de 73,2 % 28 jours après la quatrième dose, il n'a pas atteint l'objectif principal dans la première analyse en raison d'un nombre de cas de maladie de Lyme moins élevé que prévu dans l'essai, ce qui a laissé un petit nombre de points de données.

Cependant, une deuxième analyse planifiée a atteint l'objectif, avec une efficacité de 74,8 %, ce qui renforce la confiance de Pfizer "dans le potentiel du vaccin", alors qu'il prévoit de "soumettre des demandes aux autorités réglementaires".

Selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, les symptômes de la maladie de Lyme sont la fièvre, les maux de tête, la fatigue et une éruption cutanée appelée érythème migrant. En l'absence de traitement, l'infection peut se propager aux articulations, au cœur et au système nerveux.

La plupart des cas de maladie de Lyme peuvent être traités avec succès par quelques semaines d'antibiotiques.

Le CDC estime qu'environ 476 000 personnes sont diagnostiquées et traitées pour la maladie de Lyme chaque année aux États-Unis, tandis qu'environ 132 000 cas sont signalés chaque année en Europe, selon les entreprises.

L'année dernière, Valneva a déclaré qu'elle s'attendait à ce que Pfizer lance le vaccin au cours du second semestre 2027, une fois qu'il aura été approuvé.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))