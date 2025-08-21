Le vaccin contre le zona de Dynavax présente une réponse immunitaire similaire à celle du vaccin de GSK dans une étude

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Dynavax Technologies DVAX.O a déclaré jeudi que son vaccin expérimental contre le zona a généré une réponse immunitaire similaire à celle du Shingrix de GSK

GSK.L , tout en présentant un meilleur profil d'innocuité, dans le cadre d'une étude à un stade précoce ou intermédiaire.

Le zona, ou herpès zoster, est une infection virale caractérisée par des éruptions cutanées douloureuses qui peuvent entraîner des complications graves telles que des douleurs nerveuses à long terme et une perte de vision.

La maladie est causée par le virus varicelle-zona, également responsable de la varicelle, et touche environ 1 million d'Américains chaque année, selon les données du gouvernement.

Dynavax a testé deux variantes de son candidat, le Z-1018, dans le cadre d'un essai portant sur 92 personnes âgées de 50 à 69 ans. Tous les sujets auxquels on a injecté l'une ou l'autre des variantes du vaccin ont présenté une réponse immunitaire similaire à celle des personnes ayant reçu le Shingrix, un mois après la deuxième dose.

Par ailleurs, 12,5 % des personnes ayant reçu le vaccin expérimental ont eu des réactions après l'injection, telles qu'un gonflement ou une rougeur, ce qui est inférieur aux 52,6 % de personnes ayant reçu la piqûre de GSK. Aucun problème de sécurité n'a été identifié dans l'étude, a déclaré la société.

Les vaccins étant administrés à des personnes en bonne santé, leur sécurité et leur tolérance peuvent influencer les préférences.

La société a déclaré qu'elle prévoyait d'entamer la deuxième partie de l'essai avec l'une des doses d'ici le second semestre de l'année chez les adultes âgés de 70 ans et plus.

La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé le mois dernier une version en seringue préremplie du Shingrix de GSK.