 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le vaccin antigrippal à ARNm de Moderna examiné par un comité consultatif de la FDA
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 12:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Christy Santhosh et Mariam Sunny

Le comité consultatif de la Food and Drug Administration (FDA) américaine s’apprête à se prononcer sur la question de savoir si les bénéfices du vaccin antigrippal

MRNA.O de Moderna l’emportent sur ses risques chez les personnes âgées, après que les autorités de régulation sont revenues sur leur décision initiale de rejeter la demande d’autorisation initiale déposée par le laboratoire pharmaceutique.

Moderna sollicite une autorisation classique pour ce vaccin, baptisé mFlusiva, destiné aux adultes âgés de 50 à 64 ans, ainsi qu’une autorisation accélérée — qui impose à l’entreprise de mener des études supplémentaires pour confirmer les bénéfices du vaccin — pour les adultes de 65 ans et plus.

Moderna s’est engagée à mener une étude supplémentaire et à fournir davantage de données concernant les adultes de 65 ans et plus si elle obtient l’autorisation pour cette tranche d’âge.

La réunion du Comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques associés de la FDA intervient après les récents départs du commissaire de la FDA, Marty Makary, et du responsable des vaccins, Vinay Prasad.

Makary et Prasad ont quitté l’agence à la suite d’une série de controverses concernant l’évaluation des vaccins et des médicaments destinés au traitement des maladies rares, notamment la demande d’autorisation du vaccin antigrippal de Moderna . Des hauts responsables de la FDA avaient alors déclaré que Moderna avait mis les patients en danger en n’administrant pas le vaccin antigrippal à dose plus élevée, considéré comme préférable, aux patients âgés de 65 ans et plus dans le groupe témoin de son essai clinique.

Le commissaire par intérim, Kyle Diamantas, s’est depuis employé à stabiliser le fonctionnement de l’agence et à rétablir les relations avec le secteur des biotechnologies après des mois de turbulences.

Dans des documents d’information publiés avant la réunion, les experts de la FDA ont indiqué que les données démontrant une réponse immunitaire au vaccin antigrippal de Moderna pourraient confirmer son efficacité chez les adultes âgés de 65 ans et plus.

Ces documents soulignaient toutefois des inquiétudes quant à son efficacité chez les personnes immunodéprimées et les personnes âgées très fragiles, qui avaient été exclues des essais.

Moderna a indiqué dans son document que son vaccin présentait de meilleurs résultats que les vaccins à dose standard chez les adultes âgés de 50 à 64 ans, tandis qu’une autre étude, de plus petite envergure, a montré qu’il générait une forte réponse immunitaire par rapport à un vaccin antigrippal à forte dose chez les adultes de 65 ans et plus.

“Chaque année, lorsque nous approuvons des vaccins contre la grippe, nous ne disposons pas de données d’efficacité. Je pense donc que la question sera de savoir s’ils ont estimé que l’étude d’immunogénicité était suffisamment large”, a déclaré Paul Offit, directeur du Centre d’éducation sur les vaccins de l’Hôpital des enfants de Philadelphie.

S'il est approuvé, le vaccin de Moderna serait le premier vaccin contre la grippe saisonnière aux États-Unis fabriqué à l'aide de la technologie ARNm, une plateforme de vaccination plus rapide que les méthodes conventionnelles. Il entrerait en concurrence avec les vaccins antigrippaux de Sanofi SASY.PA , GSK GSK.L , CSL Seqirus et AstraZeneca AZN.L .

Contrairement aux vaccins antigrippaux traditionnels, mFlusiva ne nécessite pas d’œufs de poule pour sa production, ce qui permet aux fabricants de mieux adapter le vaccin aux souches grippales en circulation et de réduire le délai entre la sélection des souches et la mise à disposition du vaccin, a indiqué Moderna.

La décision de la FDA concernant ce vaccin est attendue d’ici le 5 août. Andrew Tsai, analyste chez Jefferies, ne prévoit pas de chiffre d’affaires lié à la grippe pour Moderna avant 2027 et table sur 750 millions de dollars de ventes aux États-Unis pour le vaccin combiné contre la grippe et la COVID-19 d’ici 2030.

Valeurs associées

ASTRAZENECA
13 378,000 GBX LSE -0,70%
CSL
66,410 EUR Tradegate +3,44%
GSK
1 962,500 GBX LSE -0,51%
MODERNA
61,8000 USD NASDAQ +11,55%
SANOFI
73,3500 EUR Euronext Paris -2,04%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    Alstom annonce moderniser deux axes ferroviaires "stratégiques" en Egypte
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.06.2026 13:35 

    Un consortium de trois entreprises, composé du constructeur français Alstom et de deux sociétés égyptiennes du BTP, ont annoncé jeudi avoir signé des contrats pour la modernisation de deux axes ferroviaires "stratégiques" en Egypte, pour une valeur de 690 millions. ... Lire la suite

  • ( AFP / THOMAS SAMSON )
    La CGT de Renault s'oppose à "l'orientation militaire" du groupe
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.06.2026 13:34 

    Le groupe CGT de Renault a protesté jeudi contre les projets militaires présentés cette semaine par le constructeur automobile lors du salon Eurosatory, qui selon lui "choque de nombreux salariés de l’entreprise". Renault a annoncé lundi et mardi deux projets avec ... Lire la suite

  • Manifestation pour la défense des métiers de la presse, à Paris, le 18 juin 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    En pleine crise existentielle, les métiers de la presse manifestent à Paris
    information fournie par AFP 18.06.2026 13:29 

    "Défendons l'information": plusieurs centaines de journalistes et professionnels de la presse ont manifesté jeudi à Paris pour alerter l'opinion sur la crise du secteur, entre plans sociaux qui se multiplient, modèle économique vacillant et bouleversements liés ... Lire la suite

  • figurine bourse investisseur (Crédits: Adobe Stock)
    Grizzly Research s'attaque à 2CRSi
    information fournie par Zonebourse 18.06.2026 13:17 

    Le groupe technologique français qui conçoit, fabrique et commercialise des serveurs informatiques haute performance et économes en énergie ainsi que des infrastructures pour centres de données est dans le viseur de Grizzly Research, qui a pris une position vendeuse ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
27,6 -38,12%
Pétrole Brent
78,58 -0,10%
CAC 40
8 417,84 -0,15%
STELLANTIS
5,444 -5,83%
TOTALENERGIES
71,03 -1,63%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank