Le vaccin anticancéreux de Merck/Moderna réduit de 42 % le risque de décès ou de récidive lié au mélanome ; les actions chutent

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* Cette association a également réduit de 38 % le risque de propagation du cancer dans le cadre d’une étude portant sur plus de 1 100 patients

* Premières données de phase avancée montrant qu’un vaccin anticancéreux personnalisé améliore les résultats lorsqu’il est associé à un inhibiteur de point de contrôle immunitaire

* Dossier réglementaire en cours de préparation aux États-Unis; Moderna prévoit un lancement en 2027

(Ajout de détails issus d’un entretien avec le directeur général de Moderna aux paragraphes 10 à 12, et d’un commentaire d’analyste au paragraphe 17)

par Michael Erman et Julie Steenhuysen

Moderna MRNA.O et Merck MRK.N ont annoncé jeudi que leur vaccin anticancéreux à ARNm, associé à l’immunothérapie largement utilisée de Merck, avait réduit de 42 % le risque de décès ou de récidive du mélanome lors d’un essai à grande échelle, ouvrant potentiellement la voie à une nouvelle ère de traitements personnalisés.

L'action Moderna a grimpé en flèche depuis que les deux sociétés ont annoncé en août le succès de l'essai sans fournir les données réelles, son cours ayant presque quadruplé jusqu'à la clôture de mercredi. Elle a clôturé en baisse de plus de 17 % après que les résultats ont fuité sur un site web consacré à l'oncologie plus tôt dans la journée de jeudi. L'action Merck a clôturé en baisse d'environ 1,8 %.

Les données issues de l’essai de phase 3, mené auprès de plus de 1 100 patients, ont également montré que cette association réduisait de 38 % le risque de propagation du cancer.

Il s’agit des premières données démontrant que l’association d’un vaccin basé sur les mutations propres à la tumeur de chaque patient et d’un médicament aidant le système immunitaire à lutter contre le cancer permet de tenir la maladie à distance. Ce vaccin, connu sous le nom d’intismeran autogène, a été testé en association avec le Keytruda de Merck, un traitement immunothérapeutique phare figurant parmi les médicaments les plus vendus au monde.

Certains analystes ont estimé que ces données pourraient susciter des inquiétudes chez les investisseurs quant à l’étendue de l’application de cette technologie à d’autres cancers.

Keytruda agit en supprimant un frein naturel utilisé par les cellules cancéreuses pour se soustraire aux attaques du système immunitaire, tandis que le vaccin ordonne aux cellules du patient de produire des copies de mutations spécifiques que le système immunitaire pourra alors rechercher et détruire.

Stéphane Bancel, directeur général de Moderna, a déclaré que ces données marquaient le début d’un nouveau chapitre dans le traitement du cancer.

« Grâce à cette capacité à créer de nouveaux lymphocytes T spécifiques à votre tumeur… l’impact clinique est très profond et, comme nous l’avons constaté lors de l’essai de phase II, très durable », a déclaré M. Bancel lors d’une interview.

Les entreprises s’apprêtent à déposer une demande d’autorisation aux États-Unis et prévoient le lancement du vaccin anticancéreux en 2027, a précisé M. Bancel.

L’association intismeran/Keytruda fait déjà l’objet d’essais dans le cadre de nombreux autres cancers, notamment les cancers du rein, de la vessie et du poumon.

M. Bancel a déclaré qu’il pensait que le vaccin devrait renforcer l’efficacité « partout où le Keytruda est efficace », mais il reste à voir dans quelle mesure il améliorera les résultats. Le Keytruda est autorisé pour 19 types de cancer.

Le directeur général a également indiqué que l’intismeran pourrait être utilisé seul comme traitement dans les cancers à un stade précoce.

Les résultats de l’essai de phase III sur le mélanome, basés sur les données des patients recueillies au cours des deux premières années suivant le traitement, doivent être présentés samedi lors du congrès de la Société européenne d’oncologie médicale à Madrid.

Parmi les patients ayant reçu le vaccin en complément du Keytruda, 82,2 % étaient toujours sans cancer au bout de deux ans, contre 70 % des patients ayant reçu le Keytruda seul.

« Ce résultat est hautement significatif sur le plan statistique. Ce n’est pas le fruit du hasard », a déclaré le Dr Hussein Tawbi, expert en mélanome et investigateur de l’essai au MD Anderson Cancer Center de l’université du Texas, à propos de ces résultats.

Plusieurs analystes de Wall Street avaient indiqué avant le congrès que les investisseurs s’attendaient à ce que cette association réduise le risque de récidive de 40 % ou plus.

« Nous constatons un recul de l’optimisme concernant la valorisation des franchises de plusieurs milliards de dollars (intismeran) dans le domaine de l’oncologie », a écrit Trung Huynh, analyste chez RBC. « Ces données nous rendent moins optimistes, car le mélanome était censé être le meilleur scénario. »

L'essai a testé neuf doses du vaccin associées au Keytruda, à partir de la 13e semaine suivant l'intervention chirurgicale visant à retirer les lésions mélaniques. La réponse au traitement combiné a été comparée à celle des patients traités uniquement par le Keytruda, un traitement standard contre le mélanome.