Le typhon Kalmaegi sème le chaos au Vietnam après son passage meurtrier aux Philippines

Au moins cinq personnes sont mortes au Vietnam après que le typhon Kalmaegi a touché terre jeudi, ont déclaré les autorités locales vendredi, les vents destructeurs et pluies torrentielles ayant déjà fait au moins 188 victimes aux Philippines.

Déracinant des arbres, endommageant des maisons et provoquant des pannes d'électricité sur son passage, le typhon s'est progressivement affaibli en s'enfonçant dans les terres vietnamiennes, mais les autorités ont mis en garde contre de nouvelles précipitations abondantes dans les provinces centrales pouvant provoquer des inondations et des glissements de terrain.

L'agence vietnamienne de gestion des catastrophes a fait état de sept blessés et d'environ 2.800 maisons endommagées. Les pannes d'électricité ont touché environ 1,3 million de personnes, selon l'agence.

L'agence nationale de presse vietnamienne a signalé des dommages aux infrastructures ferroviaires dans la province de Quang Ngai.

Plus de 268.000 soldats ont été mobilisés par le gouvernement pour des opérations de sauvetage.

Aux Philippines, frappées par le typhon plus tôt cette semaine, 188 personnes sont mortes tandis que 135 sont portées disparues et 96 autres blessées.

L'autorité de régulation de l'aviation civile des Philippines a placé tous les centres régionaux et les opérations aéroportuaires en état d'alerte renforcée en prévision d'une autre tempête, Fung-wong, qui devrait se transformer en super typhon avant de toucher terre dans le nord du pays dimanche soir ou tôt lundi matin.

(Thinh Nguyen et Minh Nguyen à Gia Lai, Phuong Nguyen à Hanoi, Karen Lema et Mikhail Flores à Manille ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)