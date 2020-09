Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le typhon Haishen s'approche du sud du Japon, balayé par la pluie Reuters • 06/09/2020 à 18:52









TOKYO, 6 septembre (Reuters) - Des pluies torrentielles et des vents violents se sont abattus dimanche sur le sud du Japon à l'approche du typhon Haishen, qui a provoqué des coupures d'électricité dans 180.000 foyers et incité les autorités à évacuer 1,8 million d'habitants des zones à risques. Seuls deux blessés ont été signalés pour l'heure par les secours. En milieu de nuit sur l'archipel (15h45 GMT), le cyclone était localisé en mer de Chine orientale à une centaine de km au sud-est des îles Goto, à l'ouest de Nagasaki, a indiqué l'agence météorologique japonaise, qui prévoit des vents pouvant atteindre 216 km/h d'ici les prochaines heures. "Le typhon progresse et pourrait potentiellement toucher terre à Kyushu", a averti le Premier ministre démissionnaire Shinzo Abe lors d'un conseil des ministres. "Je demande à tous de faire preuve de la plus grande prudence." Haishen succède au typhon Maysak, qui a balayé jeudi la péninsule coréenne, faisant au moins deux morts. (Stanley White, David Dolan, version française Jean-Stéphane Brosse)

