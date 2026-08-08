Le typhon Dolphin frappe l'île japonaise d'Okinawa, la Chine suspend ses activités aéroportuaires

Le typhon Dolphin s'est abattu samedi sur l'île japonaise d'Okinawa, faisant six blessés et provoquant des coupures d'électricité dans plus de 50.000 bâtiments, tandis que la Chine a suspendu ses activités portuaires et interrompu le trafic des ferries en prévision de l'arrivée de la tempête sur sa côte est.

Cinq personnes âgées ont subi des blessures sans gravité à Okinawa, tandis qu'une autre personne a été blessée dans la préfecture de Kagoshima, ont dit les autorités.

Près de 39.000 bâtiments sont privés d'électricité à Kagoshima, tandis qu'un peu plus de 12.000 sont touchés à Okinawa.

Les compagnies aériennes nationales, ANA 9202.T et Japan Airlines 9201.T , ont annulé leurs vols à destination et en provenance d'Okinawa.

Le typhon se caractérise par des vents de 162 km/h, avec des rafales atteignant 216 km/h.

Okinawa et l'île d'Amami, dans la préfecture de Kagoshima, sont les principales zones qui devraient être touchées au Japon.

En Chine, où le typhon devrait toucher terre entre dimanche soir et lundi matin, les autorités ont classé "Dolphin" dans la catégorie orange, soit le deuxième niveau le plus élevé.

Selon le Centre météorologique national chinois, le typhon devrait très probablement toucher terre entre la ville de Zhoushan, dans la province du Zhejiang, et celle de Fuding, dans la province du Fujian.

Des pluies et des vents violents devraient toucher l'est de la Chine jusqu'au 12 août, notamment certaines parties de Shanghai et des provinces voisines.

(Satoshi Sugiyama à Tokyo et Eduardo Baptista à Pékin, Version française Benoit Van Overstraeten)