Le TSX recule alors que l'or chute et que les cours du pétrole reviennent à leurs niveaux d'avant la guerre en Iran

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L'indice boursier de référence canadien, fortement orienté vers les ressources naturelles, a reculé lundi, sous la pression d'une baisse des cours de l'or et du pétrole brut, tandis que les investisseurs analysaient les données économiques nationales et américaines afin d'évaluer l'orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

L'indice S&P/TSX Composite de la Bourse de Toronto .GSPTSE a reculé de 0,18% à 35.212,32 points.

* Les indices des matériaux .GSPTTMT et de l'or mondial

.SPTTGD ont reculé respectivement de 2,2% et 1,7%, les cours de l'or ayant baissé GOL/ . Les actions des sociétés minières canadiennes I-80 Gold IAU.TO ont chuté de 7%, tandis que celles d'Eldorado Gold ELD.TO et d'Endeavour Silver EDR.TO ont reculé de 2,7% et 3,5%.

* L'indice énergétique canadien .SPTTEN a reculé de 1,2%, suivant la baisse des cours du brut LCOc1 CLc1 enregistrée plus tôt dans la journée, après que l'OPEP+ a convenu d'augmenter encore ses objectifs de production à partir du mois d'août, alors même que les exportations via le détroit d'Ormuz continuaient de se redresser, renforçant ainsi les perspectives d'une offre mondiale abondante. O/R

* “Avec une inflation élevée, une certaine volatilité des marchés et de nombreux conflits géopolitiques, on pourrait penser que les conditions sont réunies pour un marché de l'or plutôt favorable, mais cela n'a tout simplement pas été le cas jusqu'à présent”, a déclaré Josh Sheluk, directeur des investissements et gestionnaire de portefeuille chez Verecan Capital Management.

* “Et tout à coup, on parle d'une surabondance potentielle (sur le marché pétrolier). Cela montre bien à quel point les marchés, en particulier ceux des matières premières, sont imprévisibles à court terme”, a ajouté Sheluk.

* Une enquête de S&P Global a révélé que le secteur des services au Canada s'est contracté en juin, l'incertitude géopolitique et la hausse des prix ayant pesé sur la demande. Toutefois, la récente chute des cours du brut a ravivé les espoirs d'un retour à la croissance économique.

* La semaine dernière, l'indice composé S&P/TSX a oscillé près d'un niveau record, soutenu par l'apaisement des tensions au Moyen-Orient et par l'atténuation des anticipations de hausse des taux de la Fed à la suite d'un rapport mitigé sur le marché du travail américain.

* Selon les données de LSEG, les opérateurs tablent actuellement sur une seule hausse des taux américains d'ici la fin de l'année, tandis que la Banque du Canada devrait maintenir ses taux inchangés cette année, sa prochaine décision de politique monétaire étant attendue le 15 juillet.