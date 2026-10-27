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Le TSX atteint son plus haut niveau depuis six jours, porté par Celestica et les sociétés minières métallifères
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 21:32

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par Fergal Smith

L'indice boursier principal du Canada a atteint mardi son plus haut niveau depuis six jours, les résultats trimestriels de Celestica ayant impressionné les investisseurs et la hausse du cours de l'or ayant donné un coup de pouce aux actions des sociétés minières métallifères.

L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE a clôturé en hausse de 227,33 points, soit 0,6%, à 36 171,49, enregistrant son plus haut niveau de clôture depuis mercredi dernier.

* Les actions américaines ont également terminé en hausse, soutenues par un rebond du secteur technologique alimenté par l'intelligence artificielle.

* “Dans l'ensemble, le moral est au beau fixe sur les marchés nord-américains”, a déclaré Michael Dehal, gestionnaire de portefeuille senior chez Dehal Investment Partners, au sein de Raymond James.

* “Nous avons eu d'excellents résultats de la part de Celestica hier soir, ce qui donne un coup de pouce à notre secteur technologique au Canada”, a ajouté Michael Dehal. “L'optimisme grandit autour du secteur de l'IA aux États-Unis.”

* L'action Celestica CLS.TO a bondi de 11,9% après que les résultats trimestriels de ce fabricant d'équipements électroniques ont dépassé les estimations, contribuant à une hausse de 0,7% de l'indice technologique .SPTTTK .

* Le secteur des matériaux .GSPTTMT , qui comprend les actions des sociétés minières métallifères, a progressé de 3,3%. L'or XAU a augmenté de 1,1%, soutenu par la baisse des cours du pétrole, les acteurs du marché attendant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale mercredi pour obtenir des indications sur l'évolution future des taux d'intérêt américains.

* La dernière décision de la Banque du Canada en matière de taux d'intérêt est également attendue mercredi, les investisseurs s'attendant à la première hausse des taux depuis juillet 2023.

* Le secteur des valeurs industrielles .GSPTTIN et celui des valeurs financières, qui pèsent lourdement dans l'indice, ont tous deux progressé de 0,7%.

* Quatre des dix principaux secteurs ont terminé en baisse, notamment celui de l'énergie, qui a perdu 2,6%.

* Les contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 ont clôturé en baisse de 1,8% à 99,90 dollars le baril, les opérateurs se concentrant sur les pourparlers de paix au Moyen-Orient.

* Le Canada et les Émirats arabes unis ont signé un accord commercial global visant à réduire les barrières entre les deux économies et à stimuler les investissements, ont déclaré les gouvernements, alors que le Premier ministre Mark Carney cherche à renforcer les liens commerciaux et d'investissement dans un contexte de tensions avec les États-Unis.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour à la clôture du marché)

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