Le tsar de l'IA de la Maison Blanche exclut un sauvetage fédéral du secteur

6 novembre - David Sacks, le tsar de l'intelligence artificielle et de la cryptographie de la Maison Blanche, a déclaré qu'il n'y aurait pas de renflouement fédéral pour l'IA, alors que les États-Unis s'efforcent de consolider leur position de leader mondial dans cette technologie en plein essor.

L'IA s'est imposée comme le plus grand catalyseur des investissements des entreprises mondiales et le moteur de la reprise des marchés, même si certains s'interrogent sur la durabilité de ces deux éléments.

"Les États-Unis comptent au moins cinq grandes entreprises pionnières. Si l'une d'entre elles échoue, d'autres prendront sa place", a déclaré David Sacks dans un message publié jeudi sur son compte X personnel.

Il a ajouté que les États-Unis veulent faciliter l'obtention de permis et la production d'électricité, le "but est de construire rapidement des infrastructures sans augmenter les tarifs résidentiels de l'électricité."

Le président américain Donald Trump a annoncé en janvier une coentreprise appelée Stargate, une initiative d'infrastructure d'IA de 500 milliards de dollars qui est au cœur de la poussée de Washington pour dominer le domaine.

Le mois dernier, le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a demandé aux régulateurs fédéraux de l'énergie d'envisager une règle visant à accélérer la connexion des centres de données gourmands en énergie aux réseaux électriques.