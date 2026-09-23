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Le Trixeo d'AstraZeneca homologué dans l'Union européenne
information fournie par Zonebourse 23/09/2026 à 08:56
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La Commission européenne a annoncé l'approbation de la triple thérapie en association fixe Trixeo Aerosphere d'AstraZeneca, comme traitement d'entretien de l'asthme chez les patients âgés de 12 ans et plus non contrôlés de manière adéquate par une bithérapie.

Ainsi, Trixeo devient la première et seule triple association en un seul inhalateur autorisée dans l'Union européenne pour cette population.

La décision de la Commission européenne fait suite à un avis favorable du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA). Elle repose sur les résultats positifs de deux essais cliniques de Phase III.

Les analyses des études ont mis en évidence une amélioration de la fonction pulmonaire, un délai d'action rapide, une réduction des exacerbations et le profil de tolérance a été confirmé avec aucun nouveau signal de sécurité ou de tolérance identifié.

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