Le trio français des télécoms porte l'offre de SFR à 24 milliards de dollars dans le cadre d'un remaniement du secteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur l'opération provenant de sources au paragraphe 4; commentaire d'analyste au paragraphe 11)

* Bouygues détiendra 42% de SFR, Iliad 31%, Orange 27%

* Les protections juridiques liées aux actifs font partie des négociations, selon les sources

* Les actions d'Orange chutent de 3,6 %, celles de Bouygues de 1,3 %

par Gianluca Lo Nostro, Elvira Pollina et Mathieu Rosemain

Bouygues BOUY.PA , Iliad-Free et Orange ORAN.PA ont relevé leur offre pour les opérateurs de télécommunications français SFR à 20,35 milliards d'euros (23,97 milliards de dollars) vendredi, dans ce qui serait, en cas de succès, l'une des plus grandes transactions européennes dans le secteur des télécommunications de ces dernières années. La transaction proposée par le trio réduirait le nombre d'opérateurs de réseaux mobiles en France de quatre à trois, ce qui constituerait un test clé pour la volonté des régulateurs d'autoriser la consolidation sur un marché européen des télécommunications encombré, où les opérateurs ont longtemps fait valoir que l'échelle était nécessaire pour soutenir l'investissement.

Cette opération marquerait également le retrait complet de SFR du milliardaire Patrick Drahi, considéré comme l'équivalent français de John Malone, connu pour ses opérations complexes.

Après environ cinq semaines de vérifications préalables, le consortium est revenu avec une offre révisée inférieure aux attentes de Drahi, avant que les deux parties ne passent environ deux semaines à combler l'écart pour parvenir à un prix final, a déclaré à Reuters une source proche de l'affaire.

Les discussions ont également porté sur les protections juridiques liées aux actifs, selon les sources. Le consortium a dressé une liste des risques juridiques identifiés, ont déclaré deux sources, ajoutant qu'ils avaient négocié un mécanisme de protection avec Altice France couvrant ces risques.

La structure proposée donnerait à Bouygues Telecom une participation de 42 % dans SFR, Iliad et Orange prenant respectivement 31 % et 27 %. Les autres actifs, principalement les infrastructures de fibre optique et les activités de SFR à l'étranger, ne sont pas inclus dans l'offre.

UN EXAMEN RÉGLEMENTAIRE ET POLITIQUE S'ANNONCE

Toute opération serait soumise à la consultation des instances représentatives du personnel concernées et nécessiterait ensuite l'autorisation des autorités de la concurrence, ont indiqué les soumissionnaires, ajoutant qu'une période d'exclusivité pour les négociations dure jusqu'au 15 mai.

Si elle se concrétise, l'opération fera l'objet d'un examen approfondi de la part des autorités françaises et européennes de la concurrence.

Chaque opérateur acquérant une partie de SFR fera l'objet d'un examen de la concurrence distinct, a déclaré un porte-parole d'Orange.

Le ministère français des finances a déclaré qu'il resterait "extrêmement vigilant" en ce qui concerne l'emploi, les prix à la consommation et la poursuite des investissements dans les réseaux.

Permettre à la France de passer de quatre à trois opérateurs sans vente d'actifs - en utilisant à la place des remèdes comportementaux comme l'accès en gros - pourrait créer un précédent pour la consolidation à travers l'Europe, y compris en Italie, en Espagne et en Allemagne, ont déclaré les analystes d'Intermonte.

Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré que l'opération n'avait pas encore été formellement notifiée.

Orange espère financer sa part par l'endettement sans affecter son bilan et souhaite parvenir à un accord avant l'été, a déclaré une source au fait du dossier.

Les actions de Bouygues ont baissé de 1,3 % après l'annonce, tandis qu'Orange a chuté de 3,6 %, JPMorgan ayant déclaré que les investisseurs pourraient craindre que les soumissionnaires surpayent les actifs. (1 dollar = 0,8488 euros)