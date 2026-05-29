Le tribunal de première instance rejette la demande du département des parcs de Californie visant à bloquer le projet de gazoduc offshore Sable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une déclaration du Département des parcs de Californie)

Jeudi, un tribunal fédéral américain a rejeté la demande du département des parcs et loisirs de Californie visant à empêcher le producteur pétrolier Sable Offshore Corp SOC.N de transporter du pétrole via un oléoduc très controversé relié à la plate-forme offshore de Santa Ynez. Ce rejet marque un revers pour les efforts de la Californie visant à bloquer le projet Santa Ynez, que Sable a relancé en mars après l'intervention de l'Agence fédérale de protection de l'environnement ( ). Pour Sable, il s'agit d'une victoire majeure, qui a fait grimper le cours de l'action de la société de près de 12 %.

* Le Département des parcs et des loisirs avait demandé une mesure injonctive préliminaire, invoquant un préjudice irréparable résultant de l'utilisation d'une section du pipeline de Sable sous le parc d'État de Gaviota.

* La Cour fédérale du district central de Californie a déclaré que le département « n'avait manifestement pas démontré qu'il subirait un préjudice irréparable en l'absence de mesures provisoires ».

* California State Parks est déçu par la décision du tribunal et continuera de contester « l'intrusion flagrante de Sable sur des terres publiques », a déclaré un porte-parole dans un communiqué.

* Plusieurs autres recours judiciaires intentés par divers organismes de l'État de Californie, notamment une action en justice contre le département américain de l'Énergie , sont toujours en cours. La plupart en sont à un stade préliminaire, a noté le tribunal de district dans son ordonnance rendue jeudi.