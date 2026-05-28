Le tribunal de première instance rejette la demande du département des parcs de Californie visant à bloquer l'oléoduc de Sable Offshore

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Un tribunal fédéral américain a rejeté jeudi la demande du Département des parcs et des loisirs de Californie visant à empêcher le producteur pétrolier Sable Offshore Corp SOC.N de transporter du pétrole via un oléoduc controversé depuis longtemps, relié à la plate-forme offshore de Santa Ynez. Ce rejet marque un revers pour les efforts de la Californie visant à bloquer le projet Santa Ynez, que Sable a relancé en mars après l'intervention du gouvernement fédéral. Pour Sable, il s'agit d'une victoire majeure qui a fait grimper le cours de l'action de la société de près de 12 %.

* Le Département des parcs et des loisirs avait demandé une mesure injonctive préliminaire, invoquant un préjudice irréparable résultant de l'utilisation d'une section de l'oléoduc de Sable sous le parc d'État de Gaviota.

* La Cour fédérale du district central de Californie a déclaré que le département « n'avait manifestement pas démontré qu'il subirait un préjudice irréparable en l'absence de mesures injonctives préliminaires ».

* Le Département des parcs et loisirs et le bureau du gouverneur de Californie n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. * Plusieurs autres recours judiciaires intentés par divers organismes de l'État de Californie, notamment une action en justice contre le département américain de l'Énergie , se poursuivent. La plupart en sont à un stade préliminaire, a noté le tribunal fédéral de district dans son ordonnance rendue jeudi.