Le tribunal américain rouvre la vente aux enchères de la société mère de Citgo ; le gagnant sera désigné ce mois-ci

Un juge américain a autorisé lundi l'officier de justice chargé de superviser la vente aux enchères des actions de la société mère de la raffinerie vénézuélienne Citgo Petroleum à recevoir et à négocier de meilleures offres cette semaine avant de confirmer ou de modifier la recommandation de gagnant qu'il a formulée le mois dernier.

Le juge Leonard Stark a déclaré lors d'une audience qu'une recommandation finale concernant le gagnant de la vente aux enchères complexe organisée par le tribunal devrait être soumise d'ici la fin du mois.