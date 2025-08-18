 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 903,50
-0,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le tribunal américain rouvre la vente aux enchères de la société mère de Citgo ; le gagnant sera désigné ce mois-ci
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 20:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge américain a autorisé lundi l'officier de justice chargé de superviser la vente aux enchères des actions de la société mère de la raffinerie vénézuélienne Citgo Petroleum à recevoir et à négocier de meilleures offres cette semaine avant de confirmer ou de modifier la recommandation de gagnant qu'il a formulée le mois dernier.

Le juge Leonard Stark a déclaré lors d'une audience qu'une recommandation finale concernant le gagnant de la vente aux enchères complexe organisée par le tribunal devrait être soumise d'ici la fin du mois.

Valeurs associées

Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
66,58 USD Ice Europ +0,68%
Pétrole WTI
63,40 USD Ice Europ +0,36%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank