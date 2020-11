Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Trésor US impose de nouvelles sanctions contre l'Iran Reuters • 18/11/2020 à 16:32









WASHINGTON, 18 novembre (Reuters) - Le Trésor américain a imposé mercredi de nouvelles sanctions contre des dizaines d'individus ou d'entités iraniens. Ces nouvelles mesures, dernière initiative en date prise par l'administration Trump dans le cadre de sa stratégie de "pression maximale" vise notamment la Fondation Mostazafan de la révolution islamique, que contrôle l'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême. Le ministre iranien du Renseignement, Mahmoud Alavi, est également dans le collimateur, de même que des entreprises opérant dans les secteurs des métaux, du pétrole et des transports. (Daphne Psaledakis et Humeyra Pamuk version française Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André)

