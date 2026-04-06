Le Trésor désigne BNY comme agent financier pour les comptes de Trump

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(Ajout de détails sur l'application et la société de courtage dans les paragraphes 2-3)

La Bank of New York Mellon Corporation BK.N a été choisie comme agent financier du gouvernement américain pour soutenir la mise en œuvre du nouveau programme Trump Accounts , a déclaré lundi le département du Trésor américain.

BNY aidera à développer l'application Trump Accounts dans le cadre du processus et gérera les comptes initiaux, a déclaré le Trésor. Robinhood HOOD.O servira de courtier et d'administrateur initial des comptes.

Les comptes Trump sont les comptes d'investissement soutenus par le gouvernement pour les nouveaux-nés aux États-Unis introduits par le président américain Donald Trump en janvier. Le Trésor a déclaré qu'il déposerait 1 000 dollars sur des comptes d'investissement pour tous les enfants nés entre 2025 et 2028, avec quelque 25 millions de familles estimées éligibles.