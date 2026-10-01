Le Trésor américain va racheter jusqu'à 6 milliards de dollars de titres le 1er octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
par Karen Brettell
Le Trésor américain a annoncé jeudi qu'il rachèterait jusqu'à 6 milliards de dollars de dette arrivant à échéance dans 10 à 20 ans lors d'une opération de rachat de liquidités prévue le 1er octobre.
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