Le Trésor américain va racheter jusqu'à 6 milliards de dollars de titres le 1er octobre

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par Karen Brettell

Le Trésor américain a annoncé jeudi qu'il rachèterait jusqu'à 6 milliards de dollars de dette arrivant à échéance dans 10 à 20 ans lors d'une opération de rachat de liquidités prévue le 1er octobre.