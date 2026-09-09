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Le Trésor américain va racheter jusqu'à 6 milliards de dollars dans le cadre d'une opération de rachat prévue le 10 septembre
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 17:23
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions et la réaction des marchés)

Le ministère des Finances a annoncé mercredi qu’il rachèterait jusqu’à 6 milliards de dollars d’obligations d’État à 10 et 20 ans lors de son opération de rachat prévue jeudi, soit le triple du montant de sa dernière opération portant sur des titres à long terme.

Le Trésor avait annoncé le mois dernier qu'il allait doubler le volume de ses rachats de titres à long terme pour le porter à au moins 4 milliards de dollars au cours du prochain trimestre, dans le but de soutenir la liquidité.

Cette annonce fait suite à une vague de ventes qui a propulsé les rendements à 30 ans à leur plus haut niveau depuis 2007. Dans le cadre de ces opérations, le Trésor achète des titres plus anciens et moins liquides.

Les rendements des bons du Trésor ont augmenté après cette annonce. Le rendement de référence des titres à 10 ans

US10YT=RR a atteint 4,8528%, son plus haut niveau depuis novembre 2023.

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