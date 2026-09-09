Le Trésor américain va racheter jusqu'à 6 milliards de dollars dans le cadre d'une opération de rachat prévue le 10 septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le ministère des Finances a annoncé mercredi qu'il rachèterait jusqu'à 6 milliards de dollars d'obligations d'État à 10 et 20 ans lors de son opération de rachat prévue jeudi.
Pour plus d'informations, voir https://www.treasurydirect.gov/instit/annceresult/press/preanre/2026/BBPA_20260910174000.pdf
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