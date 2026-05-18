Le Trésor américain annonce un accord à l'amiable de 275 millions de dollars avec la société indienne Adani Enterprises

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Le département du Trésor américain a annoncé lundi avoir conclu un accord à l'amiable de 275 millions de dollars (XX millions d'euros) avec la société indienne Adani Enterprises Ltd ADEL.NS concernant la responsabilité potentielle de cette dernière dans 32 violations présumées des sanctions américaines contre l'Iran.