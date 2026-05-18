 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Trésor américain annonce un accord à l'amiable de 275 millions de dollars avec la société indienne Adani Enterprises
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 16:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le département du Trésor américain a annoncé lundi avoir conclu un accord à l'amiable de 275 millions de dollars (XX millions d'euros) avec la société indienne Adani Enterprises Ltd ADEL.NS concernant la responsabilité potentielle de cette dernière dans 32 violations présumées des sanctions américaines contre l'Iran.

Guerre en Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 970,37 +0,22%
Pétrole Brent
110,77 +3,92%
INNATE PHARMA
1,936 +11,26%
TOTALENERGIES
80,27 +2,02%
NANOBIOTIX
42,48 -3,06%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank