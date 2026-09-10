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Le Trésor américain annonce avoir racheté pour 5,2 milliards de dollars de titres dans le cadre d'une opération de rachat
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 20:18
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain des Finances a annoncé jeudi avoir racheté pour 5,187 milliards de dollars d'obligations à échéance de 10 à 20 ans dans le cadre de son opération de rachat en cours visant à soutenir la liquidité du marché.

Des obligations d'une valeur de 10,489 milliards de dollars ont été mises en vente au cours de cette opération.

Le gouvernement avait annoncé mercredi qu’il rachèterait jusqu’à 6 milliards de dollars de dette relevant de cette fourchette de maturité, soit le triple du montant maximal proposé lors de l’opération précédente.

Le mois dernier, le Trésor avait déclaré qu’il doublerait le volume de ses rachats de titres à long terme pour le porter à au moins 4 milliards de dollars, dans le but de soutenir la liquidité après la flambée des taux d’intérêt et l’atteinte par le taux à 30 ans de son plus haut niveau depuis 2007.

Ces rachats ciblent principalement les titres de dette plus anciens et moins liquides.

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