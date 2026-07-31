Le Trésor américain a informé les banques qu'il pourrait intervenir sur le marché du yen, selon une source

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Le Trésor américain a informé plusieurs banques qu'il pourrait intervenir sur le marché du yen vendredi et qu'elles devaient “se tenir prêtes à réagir”, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

Cette notification aux banques, transmise par l'intermédiaire de la Banque fédérale de réserve de New York, intervient au lendemain de l'intervention des autorités japonaises visant à soutenir le yen, ce qui a permis à la devise d'enregistrer sa plus forte hausse hebdomadaire depuis février et de sortir de ses plus bas niveaux depuis quatre décennies face au dollar.