Le Trésor américain a accepté 6 milliards de dollars sur les 46 milliards proposés dans le cadre d'une opération de rachat

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par Karen Brettell

Le Trésor américain a annoncé jeudi que 46,39 milliards de dollars avaient été proposés dans le cadre d'une opération de rachat de titres de dette arrivant à échéance dans 10 à 20 ans. Il a racheté 6 milliards de dollars de ces titres.