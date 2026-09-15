Le transporteur Torm plonge après la cession par Oaktree de sa participation pour 290 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
15 septembre - ** Les actions de l'opérateur de navires-citernes Torm TRMD.O , cotées aux États-Unis, ont reculé de 6,1% à 33,19 dollars avant l'ouverture de la Bourse mardi, après l'annonce des prix de l'offre secondaire
** La société danoise annonce que des fonds gérés par Oaktree Capital Management ont cédé 9 millions d’actions pour un montant d’environ 290,25 millions de dollars
** Le prix de l’offre s’élève à 32,25 dollars, soit une décote de 8,7% par rapport au dernier cours de l’action enregistré lundi
** Cette cession ramène la participation d’Oaktree d’environ 20% à environ 11% des quelque 102,4 millions d’actions de classe A en circulation de TRMD, selon le prospectus
** JP Morgan est le seul chef de file de l'opération
** Jusqu'à lundi, les actions cotées aux États-Unis avaient bondi d'environ 80% depuis le début de l'année, dont une hausse d'environ 36% depuis le début du trimestre
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