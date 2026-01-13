 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le transporteur Flix acquiert une participation majoritaire dans Flibco (navettes aéroportuaires)
information fournie par Boursorama avec AFP 13/01/2026 à 10:44

L'entreprise de transports Flix, spécialisée dans les voyages en bus longue distance, a annoncé mardi avoir acquis une participation majoritaire dans la société Flibco afin de se renforcer dans le secteur des navettes aéroportuaires.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / FREDERICK M. BROWN )

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / FREDERICK M. BROWN )

"Flix SE, leader mondial du transport de voyageurs sur route, annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans Flibco, l'une des principales plateformes européennes du transfert aéroportuaire, détenue par la société luxembourgeoise SLG (anciennement Sales-Lentz Group)", écrivent mardi les entreprises dans un communiqué commun.

"La gouvernance, les équipes et le modèle économique de Flibco demeurent inchangés", précisent-elles.

Pour Flix, "cette opération marque une expansion supplémentaire de Flix dans le segment des services aux aéroports et renforce sa position dans le secteur du transport en Europe".

A l'avenir, les lignes Flibco seront intégrées à la plateforme Flix.

Créée en 2013 à Munich, Flix est désormais présent dans plus de 40 pays au travers des marques Flixbus, Flixtrain, Greyhound et Kâmil Koç.

De son côté, Flibco est une plateforme de navettes aéroportuaires qui opère dans "sept pays en partenariat avec des autocaristes locaux", selon le communiqué.

Le seuil de la participation n'a pas été précisé.

"Flibco est un acteur incontournable dans un marché fragmenté, et nous voyons un potentiel clair pour le développer davantage", a déclaré André Schwämmlein, PDG de Flix, cité dans le communiqué.

Fusions / Acquisitions

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • De la fumée s'échappent des cheminées industrielles à Toulouse, le 14 janvier 2025 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    En France, la réduction des émissions de gaz à effet de serre patine
    information fournie par AFP 13.01.2026 10:55 

    La baisse des émissions de gaz à effet de serre a marqué le pas en France l'an dernier, avec un recul estimé à seulement 1,6%, près de trois fois moins que le rythme nécessaire pour tendre vers la neutralité carbone. Comme l'Allemagne et d'autres pays riches, la ... Lire la suite

  • Florent Menegaux, PDG de Michelin, le 8 avril 2024, à Meudon ( AFP / BERTRAND GUAY )
    Le patron de Michelin Florent Menegaux renouvelé pour quatre ans
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.01.2026 10:51 

    Florent Menegaux, à la tête de Michelin depuis 2019, a été reconduit lundi pour quatre ans et Yves Chapot ne sera pas plus co-gérant, a annoncé le géant français du pneu dans un communiqué. "La Société auxiliaire de gestion (SAGES) (...) a pris la décision de renouveler ... Lire la suite

  • Repérée en France métropolitaine pour la première fois en 2022, la fourmi électrique, espèce exotique invasive, menace d'envahir de nouveaux espaces naturels, faute d'argent suffisant pour l'éradiquer des deux foyers déjà établis ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )
    La fourmi électrique, coûteuse à éradiquer, menace de proliférer en France
    information fournie par AFP 13.01.2026 10:50 

    Elle est minuscule, mais attaque insectes et plantes. Repérée en France métropolitaine pour la première fois en 2022, la fourmi électrique, espèce exotique invasive, menace d'envahir de nouveaux espaces naturels, faute d'argent suffisant pour l'éradiquer des deux ... Lire la suite

  • L'ailier palois Grégoire Arfeuil, lors d'un match de la Section Paloise Bearn Pyrenees, en novembre 2025 (illustration) ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )
    Le rugby français, un poids économique en forte hausse (étude)
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.01.2026 10:40 

    Le poids économique du rugby français a progressé de 38% entre les saisons 2018-2019 et 2024-2025, à 1,33 milliard d'euros, selon une étude du Centre de droit et d’économie du sport (CDES) publiée mardi par la Ligue nationale de rugby (LNR). Sur cette activité ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank