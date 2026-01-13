information fournie par Boursorama avec AFP • 13/01/2026 à 10:44

Le transporteur Flix acquiert une participation majoritaire dans Flibco (navettes aéroportuaires)

L'entreprise de transports Flix, spécialisée dans les voyages en bus longue distance, a annoncé mardi avoir acquis une participation majoritaire dans la société Flibco afin de se renforcer dans le secteur des navettes aéroportuaires.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / FREDERICK M. BROWN )

"Flix SE, leader mondial du transport de voyageurs sur route, annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans Flibco, l'une des principales plateformes européennes du transfert aéroportuaire, détenue par la société luxembourgeoise SLG (anciennement Sales-Lentz Group)", écrivent mardi les entreprises dans un communiqué commun.

"La gouvernance, les équipes et le modèle économique de Flibco demeurent inchangés", précisent-elles.

Pour Flix, "cette opération marque une expansion supplémentaire de Flix dans le segment des services aux aéroports et renforce sa position dans le secteur du transport en Europe".

A l'avenir, les lignes Flibco seront intégrées à la plateforme Flix.

Créée en 2013 à Munich, Flix est désormais présent dans plus de 40 pays au travers des marques Flixbus, Flixtrain, Greyhound et Kâmil Koç.

De son côté, Flibco est une plateforme de navettes aéroportuaires qui opère dans "sept pays en partenariat avec des autocaristes locaux", selon le communiqué.

Le seuil de la participation n'a pas été précisé.

"Flibco est un acteur incontournable dans un marché fragmenté, et nous voyons un potentiel clair pour le développer davantage", a déclaré André Schwämmlein, PDG de Flix, cité dans le communiqué.