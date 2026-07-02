Le transport aérien européen porté par la montée en gamme

La demande pour les services premium soutient durablement la rentabilité des compagnies aériennes et ouvre de nouvelles perspectives de croissance pour les exploitants d'aéroports, montre une étude de Bernstein.

Les compagnies aériennes européennes bénéficient d'une demande soutenue pour les cabines premium, devenue un moteur durable de croissance après la pandémie. Ainsi, les revenus des classes affaires et première progressent plus rapidement que ceux de la classe économique, malgré une augmentation des capacités dédiées, indiquent les analystes de Bernstein.

Dans ces conditions, Air France-KLM apparaît comme le groupe le mieux positionné en Europe sur ce segment. L'étude précise souligne que les revenus dits "premium" de la compagnie dépassent d'environ 20 points ceux de la classe économique par rapport aux niveaux de 2019, grâce notamment à l'amélioration de son offre et à l'augmentation du nombre de sièges premium.

La "premiumisation" n'a néanmoins rien d'une formule magique et le niveau optimal de montée en gamme dépend aussi du profil de clientèle de chaque compagnie, soulignent les spécialistes.

British Airways dispose de la configuration la plus orientée vers les cabines premium, tandis que les transporteurs davantage exposés au trafic en correspondance, comme Qatar Airways, Turkish Airlines ou Etihad, conservent une proportion plus élevée de sièges en classe économique.

Par ailleurs, Lufthansa rattrape son retard avec le déploiement de ses nouvelles cabines Allegris, qui affichent un gain de rendement de 12%, même si son modèle de hub de correspondance nécessite une part plus importante de sièges en classe économique.

Enfin, les compagnies low cost européennes (Ryanair, easyJet, Wizz Air) restent à l'écart de cette tendance, leur modèle reposant sur une cabine unique.

Les exploitants en embuscade

Au sein des aéroports, Bernstein estime que le principal levier de création de valeur réside dans les activités commerciales non réglementées, telles que les commerces, la restauration, les parkings et les services VIP, qui génèrent des marges nettement supérieures aux activités aéronautiques.

Le cabinet met en avant la stratégie de Groupe ADP, qui a développé depuis 2022 le concept Extime afin d'adapter l'offre commerciale au pouvoir d'achat des passagers. Cette "marque de commerce et d'hospitalité" a permis de faire passer la dépense moyenne par passager dans les aéroports parisiens de 9,8 EUR en 2006 à 32,1 EUR en 2025, portée par l'essor du commerce haut de gamme et des coentreprises commerciales.

Bernstein souligne que les activités commerciales (commerce, restauration, parkings, salons VIP) représentent désormais jusqu'à 50% de l'EBITDA des grands exploitants aéroportuaires, alors qu'elles ne pèsent que 10 à 30% du chiffre d'affaires, ce qui fait de la "premiumisation" un important levier de création de valeur.