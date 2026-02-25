Le traitement expérimental de Gilead contre le VIH présente de faibles taux d'abandon dans les études

Gilead Sciences GILD.O a déclaré mercredi que son traitement expérimental à comprimé unique contre le VIH était généralement bien toléré et que les taux d'abandon étaient faibles, positionnant le régime à comprimé unique comme une option potentielle à laquelle les patients peuvent passer après que le virus a déjà été supprimé.

Les résultats détaillés d'un autre essai de stade avancé ont été présentés mercredi lors d'une conférence à Denver, alors que Gilead prépare les dossiers réglementaires pour la combinaison expérimentale.

Dans un essai, les taux d'abandon pour cause d'effets indésirables étaient de 1,6 % et de 0,5 % dans les deux groupes de traitement respectivement. Ces deux données sont considérées comme faibles.

Dans le même essai, 0,8 % des patients prenant la pilule combinée avaient un virus détectable dans le sang après 48 semaines, contre 1,1 % de ceux qui continuaient à prendre des comprimés multiples.

La société a étudié la pilule chez des patients séropositifs dont le virus était déjà supprimé, y compris ceux qui passaient d'un traitement complexe à plusieurs comprimés ou d'un traitement à un seul comprimé recommandé par les lignes directrices.

Selon un article publié dans The Lancet, les participants ont également fait part d'une plus grande satisfaction à l'égard du traitement après être passés au régime expérimental.

Gilead a déclaré qu'il prévoyait de soumettre les données des deux essais aux autorités de réglementation. La combinaison n'a été approuvée par aucun organisme de réglementation.