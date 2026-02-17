Le traitement de la dépression à base de psychédéliques de Compass remporte une deuxième victoire dans le cadre d'une étude de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

COMP360 montre une amélioration rapide des symptômes dans une étude sur la dépression

*

Le COMP360 pourrait concurrencer le Spravato de J&J s'il est approuvé

*

Compass prévoit une réunion avec la FDA en vue d'une soumission continue

(Mise à jour de l'évolution des actions, ajout du commentaire du directeur général au paragraphe 5 et du commentaire de l'analyste au paragraphe 7) par Sahil Pandey et Christy Santhosh

Compass Pathways CMPS.O a déclaré mardi que son traitement à base de psilocybine atténuait les symptômes de la dépression lors d'un essai de phase avancée, ce qui a fait grimper les actions du développeur de médicaments de près de 42 %, alors qu'il vise à obtenir l'approbation du premier traitement psychédélique classique aux États-Unis.

Le traitement, le COMP360, consiste en une formulation synthétique de psilocybine, l'ingrédient actif des "champignons magiques". Il est conçu comme une alternative épisodique à court terme aux antidépresseurs quotidiens pour les patients souffrant d'épisodes dépressifs difficiles à traiter et de longue durée.

Dans l'étude COMP006 portant sur 581 patients, deux doses de 25 milligrammes ont été administrées à des patients à trois semaines d'intervalle, ce qui a entraîné une réduction de 3,8 points sur une échelle standard d'évaluation de la dépression après six semaines, par rapport à deux doses de 1 mg.

Compass a déclaré avoir utilisé la dose très faible comme comparateur actif afin de réduire le risque que les patients ou le personnel du site puissent deviner qui a reçu la dose la plus élevée.

Le directeur général Kabir Nath a déclaré que les patients qui répondent au traitement peuvent montrer une amélioration dès le lendemain de l'administration, et que l'effet peut durer.

En juin 2025, la société a déclaré que la première étude de phase avancée portant sur une dose unique de 25 mg a montré une amélioration de 3,6 points des symptômes de gravité.

"Avec deux études positives en phase finale et des données solides sur la durabilité, Compass est en bonne voie pour être le premier psychédélique approuvé par la FDA, probablement en 2027", a déclaré Josh Schimmer, analyste chez Cantor.

S'il est approuvé, le traitement sera en concurrence avec le Spravato de Johnson & Johnson JNJ.N à base de kétamine , qui a rapporté 1,7 milliard de dollars en 2025.

COMP360 a démontré une durabilité qui dure au moins jusqu'à six mois après seulement une ou deux administrations, a déclaré la société, en le comparant à Spravato, qui doit être administré toutes les une à deux semaines pour maintenir la durabilité.

"Les patients ont besoin de 10 traitements Spravato à la sixième semaine pour obtenir un effet similaire à celui que nous observons avec le COMP360 à la sixième semaine avec un ou deux traitements", a déclaré Nath.

La société a demandé une réunion avec la Food and Drug Administration pour discuter d'une soumission continue et prévoit de compléter sa demande au cours du quatrième trimestre, les données du COMP006 à 26 semaines étant attendues au début du troisième trimestre.

Dans le cadre d'une soumission continue, le régulateur évalue les données au fur et à mesure qu'elles sont disponibles, et le processus se poursuit jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de données pour une demande formelle de mise sur le marché.