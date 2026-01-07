Le traitement de GSK contre l'hépatite B chronique est prometteur dans des études clés, les analystes attendent les données complètes

Selon les analystes, des données complètes sont nécessaires pour évaluer le potentiel d'une adoption à grande échelle

Le médicament pourrait générer des ventes annuelles de plus de 2 milliards de livres sterling

Les traitements actuels n'éliminent le virus que chez 1 à 4 % des patients

GSK GSK.L utilisera les résultats prometteurs de deux études sur son traitement expérimental de l'hépatite B chronique pour appuyer les demandes réglementaires prévues, a-t-il déclaré mercredi, suscitant l'espoir d'un traitement fonctionnel pour plus de 250 millions de personnes touchées par la maladie.

Le fabricant britannique de médicaments n'a pas révélé quelle proportion de patients présentait une réduction durable des niveaux d'ADN du virus et des antigènes de surface pendant six mois ou plus - le critère de référence pour une guérison fonctionnelle - après un traitement avec le médicament, le bépirovirsen.

Les analystes ont déclaré qu'un taux de 15 à 20 % de patients conservant des niveaux réduits des deux biomarqueurs, tels qu'ils ne sont pas détectés par un test, serait considéré comme significatif pour les personnes souffrant d'hépatite B chronique.

Malgré l'existence de vaccins sûrs et efficaces - y compris les vaccins fabriqués par GSK - et les progrès considérables réalisés dans le domaine des traitements, l'hépatite B reste répandue et sous-diagnostiquée, selon l'Organisation mondiale de la santé.

GSK prévoit de présenter les données complètes lors d'un prochain congrès scientifique. Ses actions étaient en baisse d'environ 1 % dans les échanges de la matinée.

LES ANALYSTES SONT OPTIMISTES, MAIS LES INVESTISSEURS ONT BESOIN DE DONNÉES COMPLÈTES

"Bien que les détails du communiqué de presse d'aujourd'hui soient limités, la cohérence des données de la phase 3 est encourageante et devrait ouvrir la voie à un potentiel blockbuster", a déclaré Michael Leuchten, analyste chez Jefferies.

Il a ajouté que les résultats de la phase finale confirment l'efficacité observée dans une étude antérieure sur le bépirovirsen, et il a souligné qu'il n'y avait pas d'autres thérapies offrant une guérison fonctionnelle significative.

Plus prudents, les analystes de J.P. Morgan ont déclaré que si l'atteinte de l'objectif principal de l'étude constituait un élément positif mineur pour GSK, les investisseurs se concentreront sur les données détaillées afin d'évaluer si les avantages sont suffisants pour entraîner une adoption à grande échelle par les patients.

GSK prévoit que le bepirovirsen pourrait rapporter plus de 2 milliards de livres (2,70 milliards de dollars) en ventes annuelles maximales, ce qui rapprocherait le fabricant de son objectif de revenus annuels de plus de 40 milliards de livres d'ici 2031.

Les résultats de l'étude représentent une première victoire pour le nouveau directeur général Luke Miels, qui a succédé à Emma Walmsley au début de l'année et qui a réitéré sa confiance dans les objectifs de revenus de l'entreprise. Les analystes prévoient actuellement que les recettes totales de GSK s'élèveront à environ 35 milliards de livres sterling d'ici à 2031.

L'HÉPATITE B CHRONIQUE A CAUSÉ UN MILLION DE DÉCÈS EN 2022

L'hépatite B chronique est une infection de longue durée qui survient lorsque l'organisme est incapable de se défendre contre le virus de l'hépatite B et que celui-ci persiste dans le sang et le foie. Elle a été à l'origine de plus d'un million de décès en 2022, selon les dernières estimations de l'OMS.

Les traitements standard actuels ne permettent d'éliminer le virus que chez 1 à 4 % des patients pendant une période prolongée. Une classe de thérapies largement utilisées, connues sous le nom d'analogues nucléosidiques/nucléotidiques, sont souvent prises à vie, car elles suppriment le virus mais ne l'éliminent que rarement. Elles peuvent également entraîner de graves complications.

Le bépirovirsen de GSK, dont la licence a été accordée par Ionis Pharmaceuticals IONS.O en 2019, bloque la réplication du virus de l'hépatite B, réduit la production de protéines liées à l'infection et active le système immunitaire.

(1 $ = 0,7407 livre sterling)