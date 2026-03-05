 Aller au contenu principal
Espagne: la production industrielle en légère baisse en janvier
information fournie par Boursorama avec AFP 05/03/2026 à 09:31

( AFP / OMAR HAJ KADOUR )

( AFP / OMAR HAJ KADOUR )

La production industrielle en Espagne a légèrement diminué en janvier, a rapporté jeudi l'Institut national de la statistique (INE), après une première baisse enregistrée en décembre.

Selon les données provisoires corrigées des effets saisonniers et du calendrier de l'INE, l'indice mensuel de la production industrielle espagnole a chuté de 0,4% lors du premier mois de l'année par rapport à décembre 2025.

La production industrielle avait diminué de 2,4% en décembre, en pleine période de fêtes, mais s'était établie en hausse de 1,3% sur l'ensemble de l'année 2025.

Il s'agissait de sa plus forte augmentation annuelle depuis 2022, dans un contexte de forte croissance économique dans le pays.

Le FMI et la Banque d'Espagne prévoient pour 2026 une croissance respectivement à 2,3% et 2,2% du PIB en Espagne, alors que l'absence de nouveau budget gouvernemental depuis 2023, faute de majorité au parlement, ne semble pas pouvoir enrayer la dynamique nationale à ce stade.

