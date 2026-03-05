Mines: le Chili engage des poursuites contre Eramet, accusé d'"entraver" un projet d'extraction de lithium

( AFP / EMMANUEL DUNAND )

Le Chili a engagé des poursuites judiciaires contre le groupe minier français Eramet face à ce qu'il considère comme une tentative de "faire obstacle" à un projet d'exploitation de lithium, a confirmé mercredi à l'AFP l'entreprise publique Empresa Nacional de Mineria (Enami).

La société chilienne a signé en septembre 2025 un contrat avec Rio Tinto, la deuxième plus grande compagnie minière au monde, pour l'exploitation de trois salars dans le désert d'Atacama, dans le nord du Chili : Aguilar, La Isla et Grande.

Ce partenariat vise à extraire d'ici 2032 quelque 75.000 tonnes de carbonate de lithium par an, minerai-clé de la transition énergétique dont le Chili est le deuxième producteur mondial.

Enami accuse Eramet de "faire obstacle au projet" en ayant engagé une série d'actions en justice, selon un document déposé devant les tribunaux et auquel l'AFP a eu accès.

"Nous avons l'obligation d'exercer tous les recours que le droit nous confère pour défendre les intérêts de l'entreprise", a déclaré le vice-président d'Enami, Ivan Mlynarz. "Le dossier est entre les mains de la justice et nous attendons qu'elle se prononce".

Le groupe français Eramet avait annoncé en novembre 2023 l'achat de concessions minières couvrant les terrains où se situent les trois salars qui seront exploités par Enami et Rio Tinto, pour un montant de 95 millions de dollars.

Mais cette acquisition n'inclut pas le lithium, dont l'exploitation au Chili ne peut se faire qu'en accord avec l'Etat.

Selon Enami, le groupe français a acquis ces concessions minières en sachant qu'elles n'incluaient pas l'exploitation du lithium et "dans le seul but d'améliorer ses chances d'une éventuelle association" avec Enami pour l'exploiter et "les utilise désormais pour entraver le projet", souligne le recours déposé en justice.

Contactée par l'AFP, Eramet a expliqué entreprendre des "mesures pour protéger ses droits en tant que concessionnaire minier dans les salars alto-andins et leurs environs".

Le Chili possède les plus grandes réserves mondiales prouvées de lithium, selon l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis.

Rio Tinto doit investir quelque 3,425 milliards de dollars dans le projet minier, selon Enami.

Il s'agit de sa deuxième association de ce type au Chili. En 2025, la multinationale anglo-australienne a signé un accord avec la compagnie publique du cuivre Codelco pour l'extraction de lithium à Maricunga, le deuxième gisement le plus important au monde.