En Afghanistan, des manifestations de soutien au gouvernement taliban face au Pakistan

Des Afghans se rassemblent pour manifester leur solidarité envers le gouvernement taliban dans sa guerre contre le Pakistan, à Gardez dans la province de Paktia, le 4 mars 2026 ( AFP / STR )

Décorant leurs soldats de guirlandes colorées, des centaines d'Afghans se sont rassemblés dans les provinces frontalières avec le Pakistan pour dénoncer les morts parmi les civils et manifester leur soutien aux troupes talibanes.

Après des mois d'accrochages, les deux voisins s'affrontent depuis jeudi dernier, jour où l'Afghanistan a lancé une offensive frontalière en réponse à des frappes aériennes pakistanaises.

Le Pakistan a alors déclaré la "guerre ouverte" aux autorités talibanes, bombardant notamment la capitale afghane, Kaboul, l'ancienne base américaine de Bagram et Kandahar, une ville du sud où réside, reclus, le chef suprême des talibans afghans, Hibatullah Akhundzada.

Depuis, au moins 42 civils ont été tués et 104 blessés, dont des enfants, rapportait mardi la mission de l'ONU en Afghanistan.

Les affrontements frontaliers entre l'Afghanistan et le Pakistan ont provoqué le "déplacement d'environ 20.000 familles" dans plusieurs provinces, a indiqué le Programme alimentaire mondial (PAM) de l'ONU le même jour. Le gouvernement taliban avait quant à lui fait état de plus de 8.000 déplacés.

A Gardez, la capitale de la province de Paktia (est), des habitants se sont rassemblés, certains brandissant le drapeau blanc du gouvernement taliban.

"Aujourd'hui, nous sommes dans le centre de Paktia, à Gardez, pour dénoncer les attaques cruelles du Pakistan contre les civils afghans", confie Ghamay, un manifestant qui n'a souhaité donner que son prénom.

"Nous sommes ici pour défendre notre terre", explique-t-il.

Des Afghans accueillent des soldats avec des guirlandes colorées pour marquer leur soutien aux troupes talibanes qui combattent le Pakistan, à Gurbuz, dans la province de Khost, le 4 mars 2026 ( AFP / STR )

Un rassemblement a également eu lieu dans le district de Gurbuz, dans la province de Khost (sud-est), proche de la frontière et qui a été touchée par les combats.

"La manifestation d'aujourd'hui n'est pas seulement pour le spectacle, nous sommes là pour les 17 martyrs de Kunar, parmi lesquels des femmes, des enfants et des personnes âgées", souligne un manifestant, Obaidullah Gurbaz.

"Vous pouvez voir les soldats qui se tiennent derrière nous depuis sept ou huit jours. Ils ont faim et soif, mais ils défendent le pays avec force", poursuit ce septuagénaire.

- Crise alimentaire -

Des Afghans se rassemblent pour manifester leur solidarité envers le gouvernement taliban, dans le district de Gurbuz, dans la province de Khost, le 4 mars 2026 ( AFP / STR )

Selon le porte-parole du ministère afghan de la Défense, plus de 25 soldats afghans ont été tués. Il a estimé à environ 150 le nombre de militaires tués côté pakistanais.

Le Pakistan affirme de son côté que plus de 430 soldats afghans ont été tués. Les bilans des pertes avancés par les deux camps sont difficiles à vérifier de manière indépendante.

Les affrontements à la frontière ont également déplacé près de 66.000 Afghans, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Au moins un des centres de l'agence des Nations unies dans la province de Nangarhar "a subi d'importants dommages collatéraux", a déploré l'OIM.

En plus de mettre un terme à l'aide humanitaire apportée aux Afghans revenant du Pakistan, les combats ont également suspendu l'aide alimentaire d'urgence dans le pays.

Environ 160.000 personnes ont été touchées par cette interruption, selon le PAM, dans un pays déjà confronté à une crise alimentaire.

Un habitant de Nangarhar a confié à l'AFP que le programme "nous aidait beaucoup", et qu'il avait désormais dû réduire sa consommation de pain.

"Nous cherchons partout, parfois le ventre plein, parfois à moitié vide", a déclaré Farhad, qui n'a souhaité donné que son prénom.

"Hier soir, je suis allé chez mes voisins et mes proches pour emprunter 1.000 afghanis (13,58 euros), mais personne ne m'a rien prêté."