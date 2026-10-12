Le traitement de Bristol Myers ralentit la progression d'une tumeur rare, renforçant ainsi la dynamique dans le domaine des produits radiopharmaceutiques

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(Ajout d'informations au paragraphe 2 et de précisions tout au long du texte)

Bristol Myers Squibb BMY.N a annoncé lundi que son traitement radiopharmaceutique expérimental avait considérablement ralenti la progression de la maladie chez des patients atteints de tumeurs gastro-intestinales et pancréatiques rares et avancées, dont la maladie avait progressé après un traitement antérieur.

L'action du laboratoire pharmaceutique a progressé de près de 4 % avant l'ouverture de la Bourse.

Ce traitement, le RYZ101, que Bristol Myers a acquis via son rachat de RayzeBio pour 4,1 milliards de dollars, appartient à une classe de traitements anticancéreux très suivie qui agissent comme un « boulet de canon » pour détruire les cellules cancéreuses en acheminant des particules radioactives vers les tissus tumoraux ou les cellules associées à la tumeur.

Le RYZ101 utilise l’isotope radioactif actinium-225 pour délivrer directement des rayonnements aux cellules tumorales.

Cet essai clinique de phase avancée a comparé le RYZ101 aux traitements de référence chez des patients atteints de tumeurs neuroendocrines gastro-entéro-pancréatiques(GEP-NET) dont la maladieavait progressé après un traitement à base de lutétium-177. Les GEP-NET sont des cancers rares qui se développent dans les cellules productrices d’hormones du tractus gastro-intestinal et du pancréas.

"C’est exactement le type d’impact que nous souhaitions obtenir avec les produits radiopharmaceutiques à base d’actinium", a déclaré Amreen Husain, directrice médicale de RayzeBio.

De grands laboratoires pharmaceutiques, notamment AstraZeneca AZN.L et Eli Lilly LLY.N , ont massivement investi dans les thérapies radiopharmaceutiques de nouvelle génération qui utilisent des isotopes radioactifs pour cibler les tumeurs.

Wall Street s'intéresse de près à la question de savoir si le RYZ101 et les traitements similaires pourront s'appuyer sur le succès des médicaments radiopharmaceutiques de Novartis

NOVN.S et aider les patients dont la maladie progresse après les traitements actuellement disponibles.

Bristol Myers a déclaré que le profil de sécurité du médicament était conforme aux études précédentes et qu’elle prévoyait de discuter des données avec les autorités réglementaires.

La société n’a pas divulgué les données détaillées de l’étude, précisant que les résultats seraient présentés lors d’un prochain congrès médical.

Les patients inclus dans l’étude poursuivront leur traitement conformément au protocole de l’essai et feront l’objet d’un suivi afin d’évaluer la survie globale.

Lors d’une étude antérieure, le RYZ101 avait été bien toléré, sans événement indésirable grave lié au traitement ni arrêt du traitement en raison d’effets indésirables, a précisé Bristol Myers.

La société a précisé que le RYZ101 faisait également l’objet d’essais cliniques à un stade plus précoce dans le cancer du sein métastatique à récepteurs hormonaux positifs.