Le traitement d'un trouble immunitaire rare de Regeneron atteint l'objectif principal de l'essai de phase avancée

Regeneron Pharmaceuticals REGN.O a déclaré mardi que sa thérapie expérimentale pour traiter les patients atteints d'un trouble immunitaire rare avait atteint l'objectif principal d'une étude de phase avancée.