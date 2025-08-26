Le traitement d'un trouble immunitaire rare de Regeneron atteint l'objectif principal de l'essai de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Regeneron Pharmaceuticals REGN.O a déclaré mardi que sa thérapie expérimentale pour traiter les patients atteints d'un trouble immunitaire rare avait atteint l'objectif principal d'une étude de phase avancée.
