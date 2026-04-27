Le traitement d'Intellia Therapeutics contre une maladie génétique rare atteint son objectif principal lors d'un essai clinique

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Intellia Therapeutics NTLA.O a annoncé lundi que son traitement expérimental contre une maladie génétique rare avait atteint son objectif principal dans le cadre d'une étude de phase avancée.