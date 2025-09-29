 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 876,50
+0,06%
Le traitement d'Enanta contre le VRS permet d'accélérer la guérison dans le cadre d'une étude, les actions montent en flèche
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 19:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement du paragraphe 1, ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 4 et 5, et de commentaires de dirigeants aux paragraphes 8 et 9) par Puyaan Singh

Enanta Pharmaceuticals ENTA.O a déclaré que son traitement expérimental contre le virus respiratoire syncytial a accéléré de manière significative la guérison dans une étude de phase intermédiaire portant sur des adultes présentant un risque élevé de complications liées à l'infection.

L'annonce de lundi a fait grimper les actions du développeur de médicaments de 40 %.

Le médicament oral, le zelicapavir, n'a toutefois pas atteint l'objectif principal de l'étude, qui était d'améliorer le temps nécessaire à la disparition de certains symptômes de la maladie des voies respiratoires inférieures associée à l'infection par le virus respiratoire syncytial (VRS).

Le VRS est un virus respiratoire commun qui provoque des infections saisonnières telles que la grippe. Il s'agit d'une cause majeure de pneumonie et de décès chez les nourrissons et les personnes âgées.

Tous les symptômes du VRS chez les patients sous zelicapavir ont disparu 2,2 jours plus vite que sous placebo, et 6,7 jours plus vite dans le groupe à haut risque, qui comprenait des personnes souffrant d'insuffisance cardiaque congestive, de bronchopneumopathie chronique obstructive ou âgées de 75 ans ou plus, a indiqué l'entreprise.

"Nous pensons que les résultats de l'essai confirment qu'il est très probable que le zelicapavir soit un produit thérapeutique approuvable contre le VRS", a déclaré Brandon Folkes, analyste chez H.C. Wainwright.

Avec une estimation de deux à trois millions de cas de VRS par an chez les adultes à haut risque aux États-Unis, même une pénétration modeste du marché se traduit par une opportunité commerciale très importante, a déclaré Folkes.

Le médicament a atteint plusieurs autres objectifs secondaires de l'étude, notamment la réduction des taux d'hospitalisation.

Les données serviront de base à une future étude de phase avancée, y compris l'identification de ses objectifs primaires potentiels, a déclaré le chef médical d'Enanta, Scott Rottinghaus, lors d'une conférence téléphonique.

Le directeur général Jay Luly a déclaré qu'Enanta cherchait un partenaire pour poursuivre le développement du zelicapavir.

Il n'existe actuellement aucun médicament homologué aux États-Unis pour traiter le VRS chez l'adulte. Les mesures de prévention reposent sur des vaccins récemment approuvés par GSK

GSK.L , Pfizer PFE.N et Moderna MRNA.O et des anticorps de Merck MRK.N , Sanofi SASY.PA et AstraZeneca AZN.L pour les enfants.

Gilead GILD.O développe également un médicament appelé obeldesivir pour traiter la maladie.

Valeurs associées

ASTRAZENECA
11 087,000 GBX LSE +0,79%
ENANTA PHARM
12,5200 USD NASDAQ +58,48%
GILEAD SCIENCES
112,1600 USD NASDAQ +0,05%
GSK
1 518,250 GBX LSE +2,17%
MERCK
78,405 USD NYSE -0,17%
MODERNA
25,0900 USD NASDAQ +2,45%
PFIZER
23,730 USD NYSE -0,11%
SANOFI
78,2800 EUR Euronext Paris -0,05%
