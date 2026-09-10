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Le traitement d'AbbVie contre la migraine menstruelle atteint son objectif d'étude de phase avancée
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 15:38
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tout au long du texte)

AbbVie ABBV.N a déclaré jeudi que son traitement contre la migraine avait, dans le cadre d'une étude de phase avancée, réduit le nombre de jours de migraine liés aux règles.

Ce médicament, dont le nom chimique est l'atogepant, est autorisé aux États-Unis sous le nom de marque Qulipta en tant que traitement préventif de la migraine chez l'adulte.

Le médicament a atteint son objectif principal, à savoir démontrer une réduction plus importante que le placebo du nombre de jours de migraine pendant la période périmenstruelle, en moyenne sur trois cycles menstruels.

Les patientes sous atogepant ont présenté en moyenne 0,8 jour de migraine de moins que celles sous placebo, a indiqué AbbVie.

L’étude a évalué l’atogepant pris pendant sept jours consécutifs, à partir de trois jours avant le début des règles ou le début d’un cycle menstruel, sur trois cycles menstruels.

Le médicament a également atteint d’autres objectifs secondaires clés mesurant le fardeau des maux de tête, la consommation de médicaments aigus, l’invalidité fonctionnelle et les fonctions cognitives.

L’atogepant appartient à une classe de traitements ciblant une voie impliquée dans la migraine.

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